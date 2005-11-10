La Juventus va in ritiro in vista del Napoli: Spalletti recupera Ekhator e tifosi invocano Conte

Luciano Spalletti opta per il ritiro in vista della gara contro il Napoli. Domenica sera all’Allianz i bianconeri ospiteranno i partenopei di Massimiliano Allegri per cancellare la brutta prestazione di Marassi contro il Genoa. Tre giorni in cui la squadra starà a stretto contatto con l’obiettivo di serrare le file e ricompattarsi per riprendere quota immediatamente in classifica. Il campionato è ancora lungo ma urge comunque un'inversione a "u". Una pratica già sperimentata nel 2015 proprio con l’attuale tecnico degli azzurri: in quella stagione la Juve conquistò lo scudetto.

In gruppo si rivede Ekhator

La squadra prosegue intanto gli allenamenti alla Continassa. Dal campo intanto Spalletti riceve una buona notizia con il recupero di Jeff Ekhator dal suo infortunio. L’ex attaccante del Genoa infatti si è allenato con il gruppo e sarà già a disposizione, almeno per la panchina, per la sfida contro i partenopei. Una freccia in più per l’attacco bianconero che in questo momento sta attraversando grandi difficoltà.

Lo striscione del "Ferraris" per Antonio Conte

E i tifosi iniziano ad invocare Antonio Conte. Le telecamere di BordoCam su DAZN hanno inquadrato uno striscione esposto nel settore ospiti del "Ferraris" che richiama esplicitamente il mister salentino: "Solo sette lettere per tornare a vincere: Antonio".