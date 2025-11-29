Edvardsen prende in giro Stiller a causa del naso. Il Go Ahead Eagles lo multa

Durante la partita di Europa League tra Go Ahead Eagles e Stoccarda è avvenuto un episodio che ha scosso tifosi e addetti ai lavori. Il giocatore olandese Víctor Edvardsen ha commesso un fallo su Angelo Stiller e, subito dopo, gli ha rivolto un gesto offensivo indicandosi il naso (una delle peculiarità del forte centrocampista tedesco è proprio il naso grande)

L’ex stella olandese Wesley Sneijder, commentando l’incontro per una tv olandese, non ha trattenuto la propria rabbia: "Come club, il Go Ahead Eagles deve prendere questo ragazzo e portarlo negli spogliatoi dello Stoccarda a chiedere scusa. Come giocatore dovresti essere un esempio: i bambini guardano e non devono pensare che gesti simili siano normali. Non sta bene di testa. Deve scusarsi subito".

L’arbitro ha ammonito entrambi i giocatori, mentre il Go Ahead Eagles ha deciso di sanzionare Edvardsen con 500 euro, destinati ai servizi sociali del club. "Siamo completamente insoddisfatti del comportamento di Víctor e ci dissociamo. È positivo che si sia scusato dopo il match, ma resta una macchia sulla serata", hanno dichiarato i dirigenti olandesi. Edvardsen ha poi pubblicamente chiesto scusa: "Voglio scusarmi per il mio comportamento. Sono state dette e fatte cose che non hanno posto nel calcio. Dopo la partita sono andato negli spogliatoi dello Stoccarda a scusarmi. Come giocatore devo essere un esempio e comportarmi di conseguenza".