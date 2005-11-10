Mantova, Chinetti si ferma: l'attaccante resterà ai box per alcune settimane

Il Mantova prosegue la preparazione in vista della trasferta sul campo del Catanzaro, ma il primo allenamento della settimana ha portato con sé anche alcune novità sul fronte dell'infermeria. Se da una parte sono arrivati i rientri dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, dall'altra il tecnico dovrà fare i conti con gli stop di Federico Chinetti e Stefano Cella.

Il quadro della situazione è stato fornito dal responsabile sanitario di Mantova 1911, il dottor Giuliano Corradini, attraverso il report diffuso al termine della seduta odierna.

Mantova, buone notizie dai nazionali

Tomasevic, Vlahovic e Kouda hanno fatto ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali e sono rientrati in buone condizioni. Per quanto riguarda Košpo, invece, il rientro in sede è previsto nel primo pomeriggio di domani.

Prosegue intanto il lavoro differenziato per Vesentini, Meroni e Trimboli. I tre giocatori saranno rivalutati nelle prossime ore, con l'obiettivo di consentire loro di tornare a lavorare con il gruppo nel minor tempo possibile.

Chinetti fermo per alcune settimane, per Cella alcuni punti di sutura

La principale nota negativa riguarda Federico Chinetti. L'attaccante ha riportato un infortunio di natura muscolare e ha già iniziato il percorso riabilitativo. I tempi di recupero, tuttavia, lo costringeranno a restare ai box per alcune settimane.

Problema differente, invece, per Stefano Cella. Il difensore, nel corso dell'allenamento odierno, è stato coinvolto in uno scontro di gioco fortuito che gli ha provocato una ferita alla fronte. Per il giocatore è stato necessario applicare alcuni punti di sutura.