Catania, Torre del Grifo torna la casa della prima squadra: "Adesso dobbiamo meritarcela"

"Finalmente si torna a casa. Adesso dobbiamo solo meritarcela". Con queste parole Emilio Longo ha accompagnato il ritorno del Catania a Torre del Grifo, che dopo oltre quattro anni è tornata a essere la sede degli allenamenti della prima squadra.

Il rientro nel centro sportivo di Mascalucia assume per il tecnico rossazzurro un significato che va oltre l'aspetto simbolico. Torre del Grifo rappresenta infatti un patrimonio importante per il club e, proprio per questo, dovrà essere valorizzato attraverso il lavoro quotidiano. Strutture, campi e spazi tornati a disposizione della squadra potranno diventare una risorsa importante, ma sarà soprattutto il rendimento sul campo a dare un significato concreto a questo ritorno.

Catania, Torre del Grifo torna a essere la casa della prima squadra

Il Catania ritrova il proprio centro sportivo in un momento positivo, segnato dalle due vittorie consecutive ottenute contro Casertana e Crotone. La squadra ha ritrovato fiducia e continuità e Longo punta ora a sfruttare anche le nuove condizioni di lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno.

Il ritorno a Torre del Grifo porta quindi con sé una doppia sfida: da una parte la soddisfazione per aver riaperto le porte di quella che è stata a lungo la casa del Catania, dall'altra la responsabilità di trasformare questa opportunità in un ulteriore passo avanti.

Il centro sportivo è nuovamente a disposizione della prima squadra. Ora toccherà al Catania dare valore al ritorno a casa attraverso il lavoro e, soprattutto, i risultati.