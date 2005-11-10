Cosenza, per ora avanti con Coppitelli e Lucioni: ma spuntano le alternative

A Cosenza sono ore di riflessione sul futuro della squadra e dell'area sportiva. Secondo quanto riferito da TifoCosenza.it, al momento Federico Coppitelli dovrebbe restare alla guida della squadra, mentre Fabio Lucioni è destinato a mantenere il ruolo di direttore sportivo.

La situazione resta comunque delicata, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni dell'allenatore, che non sarebbero state particolarmente apprezzate dalla dirigenza. Nonostante la tensione, però, al momento non si va verso un cambio in panchina né verso le dimissioni del tecnico.

Cosenza, Coppitelli e Lucioni restano: ma spuntano due alternative

Un eventuale cambio in corsa comporterebbe infatti un ulteriore esborso economico per il club, che dovrebbe sostenere anche i costi legati a un nuovo staff. Per questo, almeno per il momento, la società sembra orientata a proseguire con l'attuale struttura.

Nelle ultime ore, tuttavia, hanno iniziato a prendere quota anche alcune ipotesi alternative. Per il ruolo di direttore sportivo è emerso il nome di Carlo Musa, mentre per la panchina si è parlato di Domenico Di Carlo, entrambi profili con esperienza in Serie C.

Per ora, però, non sono previsti cambiamenti e tutto resta congelato. Coppitelli e Lucioni dovrebbero quindi continuare il proprio lavoro, con l'obiettivo di provare a risollevare una situazione di classifica già complicata. Con ancora 30 giornate da disputare, la strada verso la salvezza si presenta infatti particolarmente difficile.