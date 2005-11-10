Juventus, le ultime sugli infortunati: Thuram vola a Lione, apprensione per Alajbegovic
Daniel Uccellieri
Novità in casa Juventus sul fronte degli infortuni. Da una parte arrivano aggiornamenti sul percorso di recupero di Khephren Thuram, dall'altra il club bianconero attende di conoscere meglio l'entità del problema muscolare accusato da Kerim Alajbegovic con la nazionale bosniaca.
Thuram vola a Lione per proseguire il recupero
Per quanto riguarda Thuram, il centrocampista francese è partito nelle ultime ore alla volta di Lione. Come spiegato da Sky Sport, resterà per circa due settimane in un centro specializzato, dove proseguirà il lavoro di recupero.
Si tratta di un percorso concordato con la Juventus dopo l'operazione alla quale il giocatore si è sottoposto a inizio settembre per la tendinopatia rotulea. I tempi, tuttavia, restano lunghi: Thuram non dovrebbe tornare in campo prima della fine del 2026.
Piccolo allarme per Alajbegovic
Situazione da monitorare, invece, per Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco non è stato convocato da Sergej Barbarez per la sfida contro la Polonia dopo aver accusato un lieve fastidio muscolare.
Al momento non sembra trattarsi di un problema particolarmente preoccupante e non ci sono indicazioni che facciano pensare a uno stop lungo. Al suo rientro a Torino, però, Alajbegovic verrà valutato dallo staff medico della Juventus, che dovrà stabilire l'entità del problema e il percorso da seguire.
I prossimi giorni saranno quindi decisivi. Potrebbero bastare alcuni giorni di riposo prima del ritorno al lavoro con il gruppo, ma il giocatore potrebbe anche essere gestito con prudenza in vista della sfida contro il Cagliari. La Juventus attende dunque di avere un quadro più preciso prima di stabilire i tempi del suo rientro.
La situazione offensiva rende il caso Alajbegovic particolarmente delicato. Sulla corsia sinistra della trequarti, infatti, Spalletti deve già fare i conti con gli stop di Boga e Yildiz. Un'eventuale indisponibilità del giovane bosniaco ridurrebbe ulteriormente le alternative a disposizione dell'allenatore bianconero.
Al momento, quindi, non è possibile stabilire se Alajbegovic sarà regolarmente a disposizione per la ripresa del campionato. La Juventus monitorerà quotidianamente le sue condizioni, nella speranza che si tratti soltanto di un contrattempo di lieve entità.