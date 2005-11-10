Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, le ultime sugli infortunati: Thuram vola a Lione, apprensione per Alajbegovic

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
07.10.2026 00:49I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Novità in casa Juventus sul fronte degli infortuni. Da una parte arrivano aggiornamenti sul percorso di recupero di Khephren Thuram, dall'altra il club bianconero attende di conoscere meglio l'entità del problema muscolare accusato da Kerim Alajbegovic con la nazionale bosniaca.

Thuram vola a Lione per proseguire il recupero

Per quanto riguarda Thuram, il centrocampista francese è partito nelle ultime ore alla volta di Lione. Come spiegato da Sky Sport, resterà per circa due settimane in un centro specializzato, dove proseguirà il lavoro di recupero.

Si tratta di un percorso concordato con la Juventus dopo l'operazione alla quale il giocatore si è sottoposto a inizio settembre per la tendinopatia rotulea. I tempi, tuttavia, restano lunghi: Thuram non dovrebbe tornare in campo prima della fine del 2026.

Piccolo allarme per Alajbegovic

Situazione da monitorare, invece, per Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco non è stato convocato da Sergej Barbarez per la sfida contro la Polonia dopo aver accusato un lieve fastidio muscolare.

Al momento non sembra trattarsi di un problema particolarmente preoccupante e non ci sono indicazioni che facciano pensare a uno stop lungo. Al suo rientro a Torino, però, Alajbegovic verrà valutato dallo staff medico della Juventus, che dovrà stabilire l'entità del problema e il percorso da seguire.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi. Potrebbero bastare alcuni giorni di riposo prima del ritorno al lavoro con il gruppo, ma il giocatore potrebbe anche essere gestito con prudenza in vista della sfida contro il Cagliari. La Juventus attende dunque di avere un quadro più preciso prima di stabilire i tempi del suo rientro.

La situazione offensiva rende il caso Alajbegovic particolarmente delicato. Sulla corsia sinistra della trequarti, infatti, Spalletti deve già fare i conti con gli stop di Boga e Yildiz. Un'eventuale indisponibilità del giovane bosniaco ridurrebbe ulteriormente le alternative a disposizione dell'allenatore bianconero.

Al momento, quindi, non è possibile stabilire se Alajbegovic sarà regolarmente a disposizione per la ripresa del campionato. La Juventus monitorerà quotidianamente le sue condizioni, nella speranza che si tratti soltanto di un contrattempo di lieve entità.

Articoli correlati

Immagine news 1
Alajbegovic out con la Polonia, il ct della Bosnia: "Piccola cosa ma non volevamo rischiare"
Immagine news 2
Kerim Alajbegovic, protagonista di due trasferimenti nella scorsa estate. E di un intrigo
Immagine news 3
Alla scoperta di Alajbegovic: che ruolo avrà nella Juventus di Spalletti?

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
FIGC, arriva il commissariamento: Malagò commissario, elezioni a dicembre
Immagine news 2
00:53 I fatti del giorno
La serata di Nations League: Spagna e Svizzera a punteggio pieno, Kane re d'Inghilterra
Immagine news 3
00:49 I fatti del giorno
Juventus, le ultime sugli infortunati: Thuram vola a Lione, apprensione per Alajbegovic
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
Milan, Alex Scott è il sogno per il dopo Modric: dalla Francia nuove ombre sui rapporti Elliott-Lille
Immagine news 5
00:42 I fatti del giorno
Udinese, Alaba si presenta con parole da leader: "Non sono qui per chiudere la carriera"
Immagine news 6
00:38 I fatti del giorno
Italia, il nuovo corso prende forma: testa di serie a EURO 2028 e una spina dorsale già definita
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Stellone riparte dalla Casertana: il club lo ha scelto dopo l'esonero di Espinal
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
La serata di Nations League: Francia prima, Svezia in fuga. Montenegro primo in Lega C
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Sosta tra sorrisi e commissari: ora si piange con i diritti Tv? Spalletti può curare la Juve, Allegri non deve accompagnare il morto
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall'Ara per la Nazionale
Immagine top news n.1 Le prime mosse di Malagò commissario: oggi convoca le elezioni, poi obiettivo Euro 2032
Immagine top news n.2 Messi-Argentina, ora è davvero finita. Due assist e un gol per l’ultimo saluto al Monumental
Immagine top news n.3 FIGC, arriva il commissariamento: Malagò commissario, elezioni a dicembre
Immagine top news n.4 La serata di Nations League: Spagna e Svizzera a punteggio pieno, Kane re d'Inghilterra
Immagine top news n.5 Udinese, Alaba si presenta con parole da leader: "Non sono qui per chiudere la carriera"
Immagine top news n.6 Como, clausola d'addio per Fabregas? Suwarso: "Non ne ha bisogno. Ma se non vuole restare..."
Immagine top news n.7 CR7 rompe il silenzio: "Ct Portogallo ha infranto la sua promessa. Ho sbagliato ad andarmene"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.2 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.3 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio della prima Italia del Mancini-bis degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC, avv. Spallone: "Trovata una soluzione di natura politica"
Immagine news Serie A n.3 Santacroce sull’Italia: “Kayode fa brillare gli occhi, Vergara può migliorare”
Serie A
Immagine box news Serie A Fonseca su Cagliari-Juve: "In Sardegna sono esploso. Ecco il mio consiglio per Kolo"
Immagine box news Serie A L'Argentina criticava Messi, poi è arrivato Scaloni: Lionel ha cementato il mito di Lionel
Immagine box news Serie A La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall'Ara per la Nazionale
Immagine box news Serie A Prandelli sui talenti azzurri: "Kayode su tutti. Doumbia? Stesso percorso di Verratti"
Immagine box news Serie A Atalanta, Sarri: "Abbiamo un organico che vale l'Europa ma non lo stiamo dimostrando"
Immagine box news Serie A La doppia vita di Messi con l'Argentina: c'è un Leo prima e uno dopo la morte di Maradona
Serie B
Immagine box news Serie B Serie 2026/2027: il programma delle gare dalla 12ª alla 20ª giornata
Immagine box news Serie B Mantova, Ruocco: "Ho scelto di chiedere aiuto a uno psicologo. Oggi sto bene"
Immagine box news Serie B Premio Gianluca Vialli, Licina miglior giovane della B: "Un onore ricevere questo premio"
Immagine box news Serie B Mantova, Chinetti si ferma: l'attaccante resterà ai box per alcune settimane
Immagine box news Serie B Hellas Verona, riparte la preparazione: da valutare le condizioni di Serdar e Mulattieri
Immagine box news Serie B Mantova, Del Lungo: "Modesto ha influito tanto sul mio arrivo. Possiamo fare bene"
Serie C
Immagine box news Serie C Foggia, buone notizie per Zuccon e Haoudi: Demeter operato per un'ernia
Immagine box news Serie C Bari, buone notizie per Rastelli: Burgio è tornato a lavorare in gruppo
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, multe per Salernitana e Lecco: accertamenti su Cosmi
Immagine box news Serie C Catania, Torre del Grifo torna la casa della prima squadra: "Adesso dobbiamo meritarcela"
Immagine box news Serie C Cosenza, per ora avanti con Coppitelli e Lucioni: ma spuntano le alternative
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Stellone nuove allenatore della Casertana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine box news Calcio femminile Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 ottobre 2000, l'Italia superoffensiva di Trapattoni. Con Inzaghi, Delvecchio e Totti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere