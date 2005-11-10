Premio Gianluca Vialli, Licina miglior giovane della B: "Un onore ricevere questo premio"

Nella serata di martedì 6 ottobre, presso il Cinema Fulgor di Rimini, Adin Licina ha ricevuto il “Premio Gianluca Vialli” dedicato al miglior giovane della Serie B, un riconoscimento che unisce le doti tecniche a quelle umane, nel ricordo dei valori trasmessi da Gianluca.

La giuria e il direttivo del premio hanno deciso di nominare e premiare Adin Licina con questo significativo riconoscimento istituzionale dedicato a una figura di riferimento dello sport italiano come Gianluca Vialli per i valori tecnici e morali dimostrati in campo e fuori finora, nonostante l’ancora giovane età. Con l’augurio e l’auspicio che questo Premio possa accompagnare Adin in una crescita sempre più poderosa proprio con alcune delle maglie (Cremonese e Juventus) che hanno caratterizzato la carriera di Luca Vialli.

Ad introdurre la consegna del riconoscimento è stato il Presidente della Lega B Paolo Bedin: “Quando un campione come Gianluca viene ricordato quasi più per le sue qualità umane che per le sue grandi qualità tecniche, significa che siamo davanti a una figura straordinaria. Mi piacerebbe ricordarlo a fianco a un’altra figura dai connotati molto simili, quella di Paolo Rossi: grande umanità, grande generosità, grande capacità di trasferire i principi e i valori umani prima ancora che tecnici”

“Voglio ringraziarvi per avermi conferito questo premio – ha affermato il giovane attaccante grigiorosso Adin Licina – con Gianluca Vialli abbiamo diverse cose in comune, come la Cremonese e la Juventus. Ho sentito molte cose positive riguardo alla sua persona, specialmente in questi due club. Per me è un onore ricevere questo premio e sono molto felice”