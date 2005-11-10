Milan, Cardinale sul futuro: "Nuovo stadio da 80mila posti e arena per l'NBA, vi spiego"

Il proprietario del Milan (e di RedBird), Gerry Cardinale è stato ospite del "Bloomberg Screentime 2026". Fra le dichiarazioni rilasciate all'evento il numero uno rossonero ha parlato anche degli investimenti fatti sul punto di vista delle infrastrutture, per il nuovo stadio, e le idee per allargare gli orizzonti nel prossimo futuro.

Cardinale e lo stadio del Milan

Queste le parole di Cardinale sulle infrastrutture e gli altri interessi: "Abbiamo comprato San Siro, l’iconico stadio a Milano, e costruiremo un altro impianto da 80mila spettatori. E poi speriamo di portare a Milano la squadra NBA, costruire un'arena NBA. Creeremo una piattaforma sportiva e di intrattenimento milanese, che dovrebbe accelerare la crescita del calcio italiano per arrivare a livelli simili a quelli della Premier League”.

Le parole di Cardinale sul Milan

Poi Cardinale ha spiegato: "Quale squadra comprerei oggi, se potessi? Sarò onesto. Magari è scontato, ma ti dico il Milan" - le sue parole riportate da MilanNews - "Milano è una delle città più importanti in Europa, con un ruolo molto importante nell’industria della moda. Il Milan è come i New York Yankees del calcio italiano, ed il calcio italiano una volta era quello che è oggi la Premier League", fa notare.