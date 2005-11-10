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FIGC, arriva il commissariamento: Malagò commissario, elezioni a dicembre

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
07.10.2026 00:56I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Decisione presa al CONI. La FIGC sarà ufficialmente commissariata, con Giovanni Malagò che vedrà decadere il ruolo di presidente e assumerà quello di Commissario.

Prima della riunione della Giunta lo stesso Malagò si era incontrato col presidente del CONI Luciano Buonfiglio, trovando l'accordo da proporre alla Giunta. La stessa si è riunita in questi minuti e ha votato all'unanimità, stabilendo quindi il commissariamento della FIGC con Malagò come commissario fino alle prossime elezioni che dovranno avere luogo entro e non oltre il 31 gennaio del 2027. Decisione presa dunque, in attesa della ratifica da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

Le parole di Giovanni Malagò

Giovanni Malagò ha parlato all'uscita del CONI dopo la nomina a commissario della FIGC. Queste le sue parole ai giornalisti presenti:

Si sente di dire che ha vinto qualcuno o che ci sono stati degli sconfitti?
"Chiunque ha seguito la vicenda può dare un giudizio se c'è uno sconfitto o un vincitore, ma magari non ci sono né sconfitti né vincitori".

Ha risolto anche le incomprensioni con Buonfiglio?
"Incomprensioni mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto ieri una telefonata da Buonfiglio, mentre ero a Bologna, mi ha chiesto di incontrarci oggi prima della giunta e ho dato disponibilità. C'è stata una proposta in questo senso che mi sento di condividere in pieno, tutti i colleghi di giunta hanno confermato, è stato un oggetto molto dibattuto in passato chi può e chi non può votare ma su questo non c'è stata alcuna problematica e poi sono andato anche in consiglio nazionale. L'ho fatto per amore dello sport, del Coni e per i miei colleghi di giunta, per evitare spaccature e imbarazzo. Per molti sarebbe stato complesso, ho da subito manifestato la disponibilità di prendere in considerazione l'ipotesi commissario".

Si sente più tranquillo? Ora la politica non entrerà più nelle questioni sportive...
"Mi sento tranquillo, penso ci siano stati dei ragionamenti di buonsenso. Perché solo di buonsenso stiamo parlando".

Ha vinto l'autonomia dello sport sulla politica?
"Non penso, penso sia una vittoria del buonsenso e della logica delle cose".

Malagò ne esce rinforzato da questa vicenda?
"Mi sento più responsabilizzato, ritrovarsi commissario senza nessun tipo di vice, con un mandato molto chiaro… Ora andrò in ufficio, guarderemo l'agenda. Oggi siamo al 6 ottobre, servono minimo 60 giorni per indire le elezioni, quindi andremmo al 7 dicembre che potrebbe essere ponte. Mi dicono che i calciatori possano venire solo il lunedì per votare, quindi mi sento di dire che la data è il 14 dicembre, si andrà alle elezioni senza perdere tempo".

Il calcio è sempre stato dalla sua parte…
"Non so come si possa pensare che non lo sia stato. Ho partecipato a tante assemblee e tutte hanno confermato la piena fiducia, più di così non saprei cosa fare".

Si aspetta di essere candidato unico?
"Non posso fare una previsione, penso di avere la conferma di quella che è stata una fiducia già avuta".

Bianchedi tornerà a capo della delegazione?
"Me lo ha chiesto anche Buonfiglio. Non penso sia una cosa che possa affrontare il commissario, dovrà farlo il presidente. Il mandato è quello di andare alle elezioni".

Sarà sempre la Serie A a candidarla?
"La serie A avrà il diritto per prima di esprimersi, ma con franchezza dico che non ho parlato con nessuno".

Parlerà con la UEFA?
"Domattina andrò a Monaco di Baviera, poi da lì a Berlino, dove avrò un meeting Uefa e dove vedrò Ceferin".

Intanto l'Italia è piaciuta...
"Sono molto felice, vedo anche gli italiani che cominciano ad esserlo. Siamo proprio all'inizio di un percorso, ci saranno momenti difficili, sono grato alla categoria dei giornalisti, c'è un grande e progressivo entusiasmo. Non potrà essere sempre così, ma immaginare di essere secondi con discrete speranze di qualificazione dopo il primo tempo col Belgio... poi l'Under 21 qualificata e con buone possibilità di essere alle Olimpiadi, il ritrovato entusiasmo… Ieri c'è stato il 40% di share, 8 milioni di telespettatori, ma quello che mi ha impressionato sono i 4 milioni di italiani che hanno seguito i commenti post. Un plauso a Mancini, a Ranieri, a Baldini…".

Malagò commissario FIGC. Lega Serie A a favore: "Condividiamo la soluzione individuata"

“La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI di affidare l’incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della Figc". Inizia così il comunicato della Lega Serie A in merito alla nomina di Malagò ufficializzata nelle ultimissime ore (leggi qui le parole di Malagò)

"Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni - continua la nota -, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all'esame del Senato, l'organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali”.

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