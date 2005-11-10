Foggia, buone notizie per Zuccon e Haoudi: Demeter operato per un'ernia
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Daniel Uccellieri
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07.10.2026 00:04Serie C
Zuccon e Haoudi hanno accusato solo un affaticamento muscolare, mentre Demeter dovrà essere operato dopo la diagnosi di un'ernia da sport.
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Arrivano due buone notizie e una negativa dall'infermeria del Foggia. Zuccon e Haoudi, costretti a lasciare anzitempo la sfida contro il Cosenza, non hanno riportato problemi fisici di particolare entità: per entrambi si tratta soltanto di un lieve affaticamento muscolare.
La situazione è invece più delicata per Milán Demeter. Dopo gli esami strumentali effettuati presso il centro specialistico Dottori Troaia di Foggia, al giocatore è stata diagnosticata un'ernia da sport.
Il difensore sarà quindi sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Il Foggia dovrà dunque fare a meno di Demeter per il periodo necessario al recupero, mentre Zuccon e Haoudi potranno proseguire il lavoro in vista dei prossimi impegni.
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