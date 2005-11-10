La serata di Nations League: Spagna e Svizzera a punteggio pieno, Kane re d'Inghilterra

La Spagna continua a dettare legge nel Gruppo 3 della Lega A. La Roja passa per 2-1 in Croazia grazie alla doppietta di Merino, decisivo prima al 61' per rispondere al vantaggio di Perisic e poi all'88' con il gol della vittoria. Gli spagnoli restano così a punteggio pieno con 12 punti. Alle loro spalle c'è l'Inghilterra, salita a quota 9 dopo il netto 3-0 contro la Repubblica Ceca: autorete di Coufal e doppietta di Harry Kane. La Croazia resta terza a 3, mentre i cechi sono ancora fermi a zero.

Lega B, Svizzera a punteggio pieno. La Slovenia si prende il secondo posto

Percorso perfetto anche per la Svizzera nel Gruppo 1 della Lega B. Gli elvetici travolgono 3-0 la Macedonia del Nord con le reti di Rieder, Manzambi e Ndoye e raggiungono quota 12 punti. Alle loro spalle consolida il secondo posto la Slovenia, protagonista del 2-1 in rimonta sul campo della Scozia: Christie porta avanti i padroni di casa, poi Matko e Sturm ribaltano il risultato nella ripresa. Gli sloveni salgono così a 7 punti, davanti alla Scozia a 4, mentre la Macedonia del Nord resta ultima senza punti.

Lega C: Albania e Slovacchia davanti, l'Islanda guida il Gruppo 4

In Lega C l'Albania supera 2-1 San Marino e sale a 9 punti nel Gruppo 1. Alle sue spalle Bielorussia e Finlandia sono appaiate a 7 dopo il successo per 1-0 dei bielorussi nello scontro diretto. Nel Gruppo 3 la Slovacchia consolida il primato travolgendo 4-0 la Moldavia e raggiungendo quota 10, davanti a Far Oer e Moldavia a 4 e Kazakistan a 2. Nel Gruppo 4 finisce 0-0 tra Estonia e Islanda, con gli islandesi che restano primi a 8 punti davanti agli estoni a 6. La Bulgaria, vittoriosa 1-0 in Lussemburgo, sale invece a quota 4 e supera i lussemburghesi, ultimi con 3.

Tutti i risultati della serata

Lega A - Gruppo 3

Croazia-Spagna 1-2

Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0

Lega B - Gruppo 1

Scozia-Slovenia 1-2

Svizzera-Macedonia del Nord 3-0

Lega C

Albania-San Marino 2-1

Bielorussia-Finlandia 1-0

Estonia-Islanda 0-0

Lussemburgo-Bulgaria 0-1

Moldavia-Slovacchia 0-4

Le classifiche aggiornate

Lega A - Gruppo 3

Spagna 12

Inghilterra 9

Croazia 3

Repubblica Ceca 0

Lega B - Gruppo 1

Svizzera 12

Slovenia 7

Scozia 4

Macedonia del Nord 0

Lega C - Gruppo 1

Albania 9

Bielorussia 7

Finlandia 7

San Marino 0

Lega C - Gruppo 3

Slovacchia 10

Far Oer 4

Moldavia 4

Kazakistan 2

Lega C - Gruppo 4

Islanda 8

Estonia 6

Bulgaria 4

Lussemburgo 3