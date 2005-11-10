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Luca Ranieri in sede per firmare il rinnovo con la Fiorentina: i dettagli del nuovo accordo

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 18:48Serie A
06.10.2026 18:48Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una notizia a sorpresa in casa Fiorentina: in questi ultimi giorni di sosta per le nazionali è stato finalizzato l'accordo per il rinnovo del contratto del difensore Luca Ranieri che, come spiegato da Sky, si è recato in questi minuti al Viola Park per sistemare gli ultimi dettagli per il nuovo accordo. Il centrale italiano ha rinnovato fino al 2029 con opzione fino al 2030.

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