Felice Evacuo: "Parma, Cuesta era una scommessa. L'addio perché il club si aspettava qualcosa di più, Gilardino conosce l'ambiente. Da Vlahovic a Stuckler, gli attaccanti della B. E il Benevento...."

"Cuesta l'anno scorso era già una scommessa: un allenatore giovane che veniva da fuori, ma ha portato il Parma alla salvezza, l'obiettivo stagionale. Si può dire quindi che abbia fatto un buon lavoro. Se hanno cambiato evidentemente il Parma si aspettava qualcosa in più". Così a TuttoMercatoWeb.com Felice Evacuo, ex attaccante di - tra le altre - Parma, Benevento e Trapani, oggi operatore di mercato.

Come vede Gilardino?

"Al di là che è stato un grandissimo calciatore, tra l'altro anche del Parma, conosce bene il campionato italiano da allenatore. Il Parma come tante altre squadre lotterà per salvarsi, oggi è difficile poter pretendere qualcosa in più perché le cose vanno costruite nel tempo".

E in B il suo ex Benevento?

"Non ha cambiato tanto rispetto all'ossatura dell'anno scorso, sarà quindi un campionato di assestamento in questa categoria. Poi si sa che la proprietà è forte: il Presidente è ambizioso, quindi con il tempo cercherà di fare qualcosa in più di una semplice salvezza. Oggi bisogna confrontarsi con realtà come Pisa, Verona e Palermo e Cremonese che sono più avanti sul piano tecnico. Ma con la pazienza si può costruire una squadra che possa ambire a tornare in Serie A".

Che campionato vede?

"Come sempre è un campionato bello, avvincente. Non ci sono partite scontate, lo abbiamo già visto in queste prime cinque giornate. Forse è il campionato più imprevedibile, anche la prima contro l'ultima può riservare delle sorprese. Tutte hanno un calciatore che può fare la differenza. Sicuramente ci si aspettava di più da squadre come Verona e Cremonese ma il torneo è ancora lungo".

Gli attaccanti in B da cui è rimasto impressionato?

"Mi piace molto Vlahovic, come Stuckler della Cremonese".

Saio è protagonista a Benevento.

"Sta giocando titolare con il Benevento e si sta ben comportando. È scuola Juve, ha fatto un bel percorso e si sta confermando".