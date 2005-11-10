Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Felice Evacuo: "Parma, Cuesta era una scommessa. L'addio perché il club si aspettava qualcosa di più, Gilardino conosce l'ambiente. Da Vlahovic a Stuckler, gli attaccanti della B. E il Benevento...."

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:06A tu per tu
07.10.2026 00:06A tu per tu
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Cuesta l'anno scorso era già una scommessa: un allenatore giovane che veniva da fuori, ma ha portato il Parma alla salvezza, l'obiettivo stagionale. Si può dire quindi che abbia fatto un buon lavoro. Se hanno cambiato evidentemente il Parma si aspettava qualcosa in più". Così a TuttoMercatoWeb.com Felice Evacuo, ex attaccante di - tra le altre - Parma, Benevento e Trapani, oggi operatore di mercato.

Come vede Gilardino?
"Al di là che è stato un grandissimo calciatore, tra l'altro anche del Parma, conosce bene il campionato italiano da allenatore. Il Parma come tante altre squadre lotterà per salvarsi, oggi è difficile poter pretendere qualcosa in più perché le cose vanno costruite nel tempo".

E in B il suo ex Benevento?
"Non ha cambiato tanto rispetto all'ossatura dell'anno scorso, sarà quindi un campionato di assestamento in questa categoria. Poi si sa che la proprietà è forte: il Presidente è ambizioso, quindi con il tempo cercherà di fare qualcosa in più di una semplice salvezza. Oggi bisogna confrontarsi con realtà come Pisa, Verona e Palermo e Cremonese che sono più avanti sul piano tecnico. Ma con la pazienza si può costruire una squadra che possa ambire a tornare in Serie A".

Che campionato vede?
"Come sempre è un campionato bello, avvincente. Non ci sono partite scontate, lo abbiamo già visto in queste prime cinque giornate. Forse è il campionato più imprevedibile, anche la prima contro l'ultima può riservare delle sorprese. Tutte hanno un calciatore che può fare la differenza. Sicuramente ci si aspettava di più da squadre come Verona e Cremonese ma il torneo è ancora lungo".

Gli attaccanti in B da cui è rimasto impressionato?
"Mi piace molto Vlahovic, come Stuckler della Cremonese".

Saio è protagonista a Benevento.
"Sta giocando titolare con il Benevento e si sta ben comportando. È scuola Juve, ha fatto un bel percorso e si sta confermando".

© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Immagine news 1
Evacuo: "Per il Catanzaro a Monza sarà dura. Ma Polito e Aquilani hanno fatto lavoro top"
Immagine news 2
Evacuo e la finale playoff di C: "Crespi ha cambiato il volto del Brescia. Ascoli forte"
Immagine news 3
Evacuo: "All'Arechi gara combattuta. Il Catania difficilmente recupererà con l'Ascoli

Altre notizie A tu per tu

Oggi
Immagine news 1
00:06 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWFelice Evacuo: "Parma, Cuesta era una scommessa. L'addio perché il club si aspettava qualcosa di più, Gilardino conosce l'ambiente. Da Vlahovic a Stuckler, gli attaccanti della B. E il Benevento...."
Ieri
Immagine news 2
07:14 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWDario Canovi: “Senza infortuni Scamacca da big. Pio Esposito primo nella Top100? Giusto così. Italia, bravo Mancini”
lunedì 5 ottobre
Immagine news 3
08:00 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWAndrea Silenzi: "Roma protagonista fino alla fine. Napoli, sarà restyling. Torino, dai tempo ad Abate. Ravenna, Ronaldinho operazione solo mediatica"
domenica 4 ottobre
Immagine news 4
08:20 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWOscar Damiani: "Italia, giovani strafottenti che fanno ben sperare. Guardiamo al futuro con ottimismo. Roma ok, ma l'Inter ha due squadre. E il Parma a Gilardino..."
sabato 3 ottobre
Immagine news 5
06:55 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWFabrizio Ferrari: “Italia, riparti dai giovani e dall’atteggiamento. Bravi Kayode e Donnarumma. Francia protagonista per molti anni”
venerdì 2 ottobre
Immagine news 6
08:01 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWArmando Perna: "Italia, contro la Francia banco di prova. Giovani azzurri di talento, ottimista per il futuro. Palermo campionato a sé. E vi presento Xagon..."
giovedì 1 ottobre
Immagine news 7
07:38 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWDario Canovi: "Critiche alla Nazionale una bestialità, qualcuno voleva un altro allenatore. Contro la Turchia ok, ma non è la rinascita. La Roma arriverà fino in fondo"
mercoledì 30 settembre
Immagine news 8
00:34 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWPasquale Marino: "Italia, rivediamo la luce. Contro la Turchia grande partita, bravi Kayode e Pio Esposito. Udinese, che colpo Alaba"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Sosta tra sorrisi e commissari: ora si piange con i diritti Tv? Spalletti può curare la Juve, Allegri non deve accompagnare il morto
Primo piano
Immagine top news n.0 Le prime mosse di Malagò commissario: oggi convoca le elezioni, poi obiettivo Euro 2032
Immagine top news n.1 L'ultimo saluto di Messi all'Argentina: "È il momento più triste della mia carriera"
Immagine top news n.2 Messi-Argentina, ora è davvero finita. Due assist e un gol per l’ultimo saluto al Monumental
Immagine top news n.3 FIGC, arriva il commissariamento: Malagò commissario, elezioni a dicembre
Immagine top news n.4 La serata di Nations League: Spagna e Svizzera a punteggio pieno, Kane re d'Inghilterra
Immagine top news n.5 Udinese, Alaba si presenta con parole da leader: "Non sono qui per chiudere la carriera"
Immagine top news n.6 Como, clausola d'addio per Fabregas? Suwarso: "Non ne ha bisogno. Ma se non vuole restare..."
Immagine top news n.7 CR7 rompe il silenzio: "Ct Portogallo ha infranto la sua promessa. Ho sbagliato ad andarmene"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.2 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.3 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio della prima Italia del Mancini-bis degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC, avv. Spallone: "Trovata una soluzione di natura politica"
Immagine news Serie A n.3 Santacroce sull’Italia: “Kayode fa brillare gli occhi, Vergara può migliorare”
Serie A
Immagine box news Serie A La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall’Ara per la Nazionale
Immagine box news Serie A Prandelli sui talenti azzurri: "Kayode su tutti. Doumbia? Stesso percorso di Verratti"
Immagine box news Serie A Atalanta, Sarri: "Abbiamo un organico che vale l'Europa ma non lo stiamo dimostrando"
Immagine box news Serie A La doppia vita di Messi con l'Argentina: c'è un Leo prima e uno dopo la morte di Maradona
Immagine box news Serie A I fratelli Esposito come gli Abbagnale. "A Castellammare è una questione di famiglia"
Immagine box news Serie A Tassotti sul Milan: "Amorim ha bisogno di tempo. Champions obiettivo minimo"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie 2026/2027: il programma delle gare dalla 12ª alla 20ª giornata
Immagine box news Serie B Mantova, Ruocco: "Ho scelto di chiedere aiuto a uno psicologo. Oggi sto bene"
Immagine box news Serie B Premio Gianluca Vialli, Licina miglior giovane della B: "Un onore ricevere questo premio"
Immagine box news Serie B Mantova, Chinetti si ferma: l'attaccante resterà ai box per alcune settimane
Immagine box news Serie B Hellas Verona, riparte la preparazione: da valutare le condizioni di Serdar e Mulattieri
Immagine box news Serie B Mantova, Del Lungo: "Modesto ha influito tanto sul mio arrivo. Possiamo fare bene"
Serie C
Immagine box news Serie C Foggia, buone notizie per Zuccon e Haoudi: Demeter operato per un'ernia
Immagine box news Serie C Bari, buone notizie per Rastelli: Burgio è tornato a lavorare in gruppo
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, multe per Salernitana e Lecco: accertamenti su Cosmi
Immagine box news Serie C Catania, Torre del Grifo torna la casa della prima squadra: "Adesso dobbiamo meritarcela"
Immagine box news Serie C Cosenza, per ora avanti con Coppitelli e Lucioni: ma spuntano le alternative
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Stellone nuove allenatore della Casertana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine box news Calcio femminile Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 ottobre 2000, l'Italia superoffensiva di Trapattoni. Con Inzaghi, Delvecchio e Totti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere