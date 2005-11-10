Juventus, Vaciago perplesso: "Perché non vietare a Nico Gonzalez la gara d'addio di Messi?"

"Questa sosta può aver fatto da safety car al campionato? Io non la vedo come una safety car ma come uno shaker. La sosta restituisce giocatori che possono essere stanchi o carichi. I risultati post sosta sono sempre un po' pazzi". A parlare di questo e di molto altro sul canale Youtube di TuttoSport è stato il Direttore Guido Vaciago. "Bisogna vedere le piccole squadre, che danno pochi giocatori alle nazionali. La Juve affronterà il Cagliari, che però ne ha dati tanti alle Nazionali. Tante volte dopo la pausa ho visto risultati folli", ha ricordato il giornalista.

Dibattito aperto

"Allegri diceva che le partite più difficili sono quelle dopo la pausa nazionali e prima di Natale", ha proseguito. "Conte temeva molto il modo in cui li allenano in nazionale, perché nessuno li allenava come lui", ha evidenziato Vaciago. Premendo su un altro tema: "E a proposito di giocatori stanchi, perché la Juventus non ha vietato a Nico Gonzalez di partecipare alla partita di addio di Messi?", ha battuto forte sul tasto, portando alla luce invece i casi di Paulo Dybala e Nahuel Molina trattenuti "con forza" da Gasperini e dalla Roma per arrivare in forma contro il Como. "Avrebbe potuto farla a fine stagione come tutti la fanno a fine stagione. A me è sembrato tutto un po' assurdo, che organizzi una partita di giovedì e sapendo perfettamente cosa succede quando organizzi partite di questo genere e cosa significa tornare poi in Europa".

Tanto Spalletti

Vaciago ha poi raccontato alcuni retroscena della sua intervista a Luciano Spalletti, allenatore della Juventus: "Non lo avevo mai conosciuto. È stata una bella conoscenza, una persona veramente eclettica. L'idea che uno ha di Spalletti di una persona vulcanica, piena di idee e opinioni, è un'impressione giusta. Una felicissima scoperta quella di Spalletti a livello umano". Aggiungendo: "Poi non basta essere una persona interessante e intelligente per soddisfare i tifosi. I tifosi dall'allenatore vogliono i risultati e verrà giudicato su quella base. Ma non è mai banale, una di quelle persone con cui si può fare una cena a base di vino e con cui non parlare solo di calcio. Una persona tridimensionale, perché come diceva Mourinho 'Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio'. Mi ha scritto di essersi divertito molto in quelle tre ore".