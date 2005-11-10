L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"

Nel quartier generale di Coverciano la Nazionale Femminile continua la preparazione in vista del fondamentale appuntamento con la Bielorussia, che rappresenterà la prima tappa del ‘nuovo’ cammino verso la fase finale del Mondiale. Superare la cinquantaduesima forza del Ranking FIFA, nelle due gare in programma venerdì 9 ottobre a Tbilisi e martedì 13 a Firenze (entrambe con calcio d’inizio alle 18.15), per poi giocarsi tutto a inizio dicembre nello spareggio decisivo contro Serbia o Finlandia. È questo l’obiettivo delle Azzurre, per nulla intimorite dalle proverbiali insidie dei play-off.

“Siamo pronte a sfruttare i nostri punti di forza e le nostre qualità, che sono tante”, dichiara con fermezza e convinzione Cecilia Salvai, uno dei punti fermi della selezione allenata da Andrea Soncin. Il difensore della Juventus, che in questa stagione ha già alzato al cielo il trofeo della Serie A Women’s Cup, non vede l’ora di indossare nuovamente la maglia dell’Italia, guidando con la sua esperienza e la sua leadership le giovani del gruppo: “Mi prendo volentieri questa responsabilità - aggiunge il difensore -. È compito di noi veterane aiutare il mister a far capire alle nuove arrivate cosa vuol dire stare in Nazionale. Non vogliamo più essere una rivelazione, ma imporci come una grande squadra. Abbiamo un traguardo importante da centrare e vogliamo riuscirci”.

Un’opportunità da cogliere giocando con testa, cuore e facendo affidamento sulla spinta del ‘Franchi’ dove le Azzurre hanno conquistato la qualificazione al Mondiale del 2019 e all’Europeo del 2022 e dove, proprio in quelle occasioni, Salvai ha siglato due dei suoi tre centri in Nazionale. “È uno stadio che ci ha sempre portato bene - conclude sorridendo la 32enne di Pinerolo - e cercheremo di onorarlo ancora una volta”. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, oltre alla numero 23 di Juventus e Italia, è intervenuta Giulia Dragoni, anche lei al lavoro per regalare una grande gioia ai tifosi: “Siamo pronte a dare il massimo. Il match di ritorno sarà ancora più importante perché ci giocheremo tutto. Ci aspettiamo tanta gente sugli spalti, sperando di poter festeggiare insieme a loro”.

La 19enne in forza al Chelsea, proprio come Salvai, punta nonostante la giovanissima età a partecipare al suo secondo Mondiale e lo sottolinea prima dell’allenamento odierno - aperto ai vincitori del contest ‘Vinci Coverciano’ - con la sua proverbiale sincerità: “Grazie alle esperienze tra Italia e estero mi sento crescita e voglio mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra. Qui a Coverciano ci sentiamo a casa, in famiglia. Sappiamo di dover affrontare delle partite toste e intense, ma abbiamo un desiderio comune e faremo di tutto per riuscire a esaudirlo”.