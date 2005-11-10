Pisa, da Caracciolo a Petagna. Cinque giocatori da valutare, Bianco attende buone notizie

Il Pisa è tornato ad allenarsi dopo la pausa e Paolo Bianco deve subito fare i conti con alcune situazioni da monitorare. Sono cinque i giocatori che al momento non lavorano a pieno regime con il gruppo: Frosali, Coppola, Caracciolo, Petagna e Vural.

I cinque hanno accusato diversi problemi fisici nell'ultima settimana e verranno valutati quotidianamente dallo staff nerazzurro. Particolare attenzione per Vural, rientrato dagli impegni con la Turchia Under 21 dopo aver accusato un problema fisico e non ancora completamente recuperato. L'obiettivo è capire quanti dei cinque potranno essere disponibili per la sfida contro il Vicenza.

Nazionali, Rao già rientrato

Buone notizie invece sul fronte dei nazionali: Emanuele Rao è già tornato dagli impegni con l'Italia Under 20 ed è regolarmente a disposizione di Bianco. Nei prossimi giorni sono attesi anche Bozhinov, impegnato con la Bulgaria Under 21, e Felipe Loyola, convocato dal Cile. Per entrambi manca ancora un ultimo impegno con le rispettive selezioni. Lo riporta sestaporta.news