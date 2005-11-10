Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre

IL SOGNO DEL MILAN PER IL DOPO MODRIC PORTA IN PREMIER: FARI PUNTATI SU ALEX SCOTT DEL BOURNEMOUTH. RANIERI PRONTO A FIRMARE IL RINNOVO CON LA FIORENTINA. INTER, SUL TACCUINO DI BACCIN C'È BERNABÉ. LO SPAGNOLO È IN SCADENZA COL PARMA. LECCE, IL CAPITANO RESTA E PROLUNGA: WLADIMIRO FALCONE HA FIRMATO FINO AL 2029

Il sogno proibito per il futuro del centrocampo del Milan ha un nome e un cognome: Alex Scott. All'anagrafe Alex Jay Scott, nato nell'agosto 2003 a Guernsey, il calciatore ad oggi è uno dei giocatori più in vista del Bournemouth. Il tutto, nonostante il rinvio della missione rossonera al seguito della nazionale inglese dopo che il giocatore si è infortunato al quadricipite (dopo l'esordio da titolare contro la Croazia in questa Nations League, risultato di 7-0). Per Alex Scott, come detto obiettivo sensibile del Milan per il futuro, un pericolo come spesso accade in questi casi è rappresentato dalla concorrenza, visto il forte pressing di corrazzate di Premier come Arsenal e Chelsea. Scott ad oggi rappresenta il sogno del Milan per costruire con un grande investimento il dopo Luka Modric, con le Cherries che si sono già mosse per individuare il calciatore capace di ereditarne il ruolo all'interno della rosa (in questo senso, l'olandese classe 2006 Kees Smit dell'AZ Alkmaar è il primo nome).

Una notizia a sorpresa in casa Fiorentina: in questi ultimi giorni di sosta per le nazionali è stato finalizzato l'accordo per il rinnovo del contratto del difensore Luca Ranieri che, come spiegato da Sky, si è recato nel pomeriggio di ieri al Viola Park per sistemare gli ultimi dettagli per il nuovo accordo. Il centrale italiano ha rinnovato fino al 2029 con opzione fino al 2030.

Adrian Bernabé è uno dei giocatori più interessanti in scadenza di contratto. 25 anni, il centrocampista del Parma è fra i giocatori monitorati dal nuovo ds dell'Inter, Dario Baccin. Il giocatore, per la verità, era già seguito negli anni passati dai nerazzurri, a maggior ragione con l'arrivo in panchina di Cristian Chivu che ha potuto apprezzarlo nel corso della sua esperienza in Emilia.

Guardi il Lecce e pensi a Wladimiro Falcone, portiere ma soprattutto capitano dei giallorossi. Al quinto anno ormai nel club pugliese con 162 presenze fra campionato e Coppa Italia, è l'estremo difensore più presente nella storia della società, dopo aver superato ex giocatori dal calibro di Lorieri e Nardin. Un arrivo in sordina dalla Sampdoria nel 2022, dopo essere stato riscattato un anno più tardi, oggi invece il 31enne ha deciso di rinnovare il suo matrimonio con il Lecce con un prolungamento: ufficiale la firma sul nuovo contratto valido "fino al 30 giugno 2029", come comunicato dal club giallorosso. Un'estensione per una stagione ulteriore rispetto al precedente accordo.

RAPHINHA-BARCELLONA, IL RINNOVO È DEFINITO: HA FIRMATO FINO AL 2030, ANNUNCIO VENERDÌ. ATLETICO MADRID, A BREVE SI INIZIERÀ A PARLARE DEL RINNOVO DI SIMEONE: È IN CARICA DAL 2011

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato italiano Fabrizio Romano, l'attaccante del Barcellona Raphinha ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2030. L'accordo è completamente definito in ogni sua parte e l'annuncio ufficiale, accompagnato dalla cerimonia di rito, potrebbe arrivare già questo venerdì qualora la stesura dei documenti venga ultimata come da programma. Con il precedente contratto in scadenza nel 2028, i giganti catalani hanno premiato il loro nuovo capitano con un contratto ricco e di alto profilo, forte di un avvio di stagione inarrestabile. Raphinha, ventinovenne brasiliano, sta terrorizzando le difese avversarie nel suo nuovo ruolo da centravanti, avendo messo a segno la bellezza di 14 gol e tre assist in appena otto partite in questa stagione.

L'Atletico Madrid dovrà presto definire il futuro di Diego Simeone, il cui attuale contratto scadrà al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Diario AS, il club rojiblanco e l'allenatore argentino condividono la piena volontà di prolungare il rapporto per un'altra stagione, sebbene non siano ancora stati avviati colloqui ufficiali tra le parti. Simeone sente di avere la stessa identica motivazione del suo primo anno, datato 2011, e desidera fortemente continuare a guidare il progetto tecnico dell'Atletico. I Colchoneros non vincono un titolo dal 2021, anno dello storico trionfo in Liga, e il tecnico argentino punta con decisione a interrompere questo digiuno già nel corso della stagione in corso.