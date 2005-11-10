Hellas Verona, riparte la preparazione: da valutare le condizioni di Serdar e Mulattieri
Daniel Uccellieri
Terminata la sosta, l'Hellas Verona si prepara a tornare in campo e a concentrarsi sulla trasferta di domenica 11 ottobre contro il Modena. La ripresa degli allenamenti permetterà allo staff gialloblù di fare il punto anche sull'infermeria, con particolare attenzione a Suat Serdar e Samuele Mulattieri.
Entrambi sono alle prese con un affaticamento muscolare e nei prossimi giorni verranno valutati per capire se potranno essere convocati per la sfida del Braglia. La situazione di Serdar merita un'attenzione particolare, considerando che il centrocampista è reduce da un lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore.
Il Verona dovrà quindi attendere i prossimi allenamenti per capire se i due giocatori potranno tornare a disposizione già contro il Modena o se sarà necessario posticiparne il rientro.