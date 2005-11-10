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Bari, buone notizie per Rastelli: Burgio è tornato a lavorare in gruppo

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:33Serie C
06.10.2026 23:33Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo la ripresa immediata a gruppi di ieri, quest'oggi il Bari ha proseguito nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Giugliano, 9a giornata di campionato, in programma a partire dalle ore 14:30 di sabato 10 ottobre sul terreno del San Nicola.

Dopo un veloce prologo in sala video e una successiva fase di attivazione in palestra, il gruppo biancorosso si è allenato sul terreno dell'Antistadio dedicando la prima parte della seduta ad un riscaldamento a secco ad intensità crescente, quindi circuiti tecnici con obiettivi variabili finalizzati al possesso palla e chiusura di giornata con una sfida a ranghi misti su porzione di campo. Riccardo Burgio ha ripreso a lavorare con i compagni, prendendo parte anche alla partitella finale; tabella di lavoro personalizzato per il resto degli indisponibili.

Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana che verrà svolta a porte chiuse.

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