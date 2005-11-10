Giudice Sportivo, multe per Salernitana e Lecco: accertamenti su Cosmi

Il Giudice Sportivo, nelle sedute del 5 e 6 ottobre, ha deliberato le sanzioni relative alle ultime gare di campionato di Serie C. Tra i casi più rilevanti quello della sfida tra Salernitana e Bari, per la quale la Procura Federale è stata invitata a svolgere ulteriori accertamenti sul comportamento dell'allenatore granata Serse Cosmi al termine del primo tempo. In particolare, dovranno essere ascoltati il calciatore destinatario dell'epiteto contestato e i componenti della terna arbitrale.

Sul fronte delle società, la multa più pesante è stata inflitta al Lecco, sanzionato con 4.000 euro per il lancio di una bottiglietta semipiena da parte dei propri tifosi, che al termine della gara ha colpito al volto un tesserato avversario senza provocargli conseguenze.

1.500 euro di ammenda, invece, per la Salernitana, a causa del lancio di bottigliette, accendini e bicchieri durante il primo tempo e di tre monete al termine della frazione verso un calciatore avversario.

Multa da 600 euro per la Casertana, i cui sostenitori hanno fatto esplodere due petardi e lanciato un fumogeno nel recinto di gioco. 500 euro alla Cavese per il lancio di due fumogeni, mentre la Torres è stata sanzionata con 400 euro per il danneggiamento di alcuni servizi igienici. Chiudono il quadro le ammende a Bari e Barletta (300 euro) e Savoia (200 euro) per danni a seggiolini.