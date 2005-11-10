Mantova, Del Lungo: "Modesto ha influito tanto sul mio arrivo. Possiamo fare bene"

Tommaso Del Lungo, difensore del Mantova, è stato presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole raccolta da TifoMantova.

Tommaso, qual è stato l'impatto con Mantova e quanto ha influito la presenza di un allenatore che conosci bene?

"Ha influito tanto sull'arrivo, perché alla fine il mister mi voleva e la società ha fatto sicuramente uno sforzo per prendermi. Il mister ha influito tanto su questo arrivo".

Sei stato subito protagonista, visto che dopo pochi giorni di allenamento hai giocato in Coppa Italia contro il Palermo. Come è stato l'impatto?

"È stato un impatto bello importante. Arrivare subito, dopo due giorni, a giocare non è semplice: all'inizio sei un po' spaesato, non conosci i compagni e anche solo il dialogo può essere complicato. Però ho trovato subito ragazzi bravissimi, che mi hanno aiutato a entrare nello spogliatoio. Mi ha aiutato tanto avere dei compagni così al mio fianco durante la partita contro il Palermo. Purtroppo il risultato non è andato benissimo, però mi ha fatto piacere entrare così in un gruppo che lavorava già da due mesi".

La domanda delle domande: dove può arrivare questo Mantova?

"Con tanto lavoro ci si può togliere delle soddisfazioni. È chiaro che siamo a ottobre, quindi il campionato di Serie B è lunghissimo. Già dall'esperienza dell'anno scorso posso dire che ci vuole tanto lavoro per togliersi delle soddisfazioni e noi possiamo farlo".

Quali aggettivi useresti per descrivere mister Modesto, che ti conosce bene?

"Ambizioso sicuramente, lavoratore e con tanta voglia di migliorarsi. La sua voglia di migliorarsi la trasmette alla squadra. Il miglioramento è una cosa che fa tanto per lui: migliorarsi è sicuramente un suo obiettivo".

Hai scelto il numero 58. C'è un motivo speciale dietro questa scelta?

"Sì, il motivo è legato a mia mamma. Da quando è venuta a mancare l'anno scorso ho preso il 57, che sono i suoi anni, e quest'anno il 58. È per lei questa scelta".