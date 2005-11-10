Pagliuca ricorda Vialli: "L'ho visto ridere e anche sclerare, come un fratello per me"

L'ex portiere dell'Inter, della Sampdoria e del Bologna, Gianluca Pagliuca, ha parlato a margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026", assegnato a Rimini. Fra le sue parole, raccolte da SportMediaset, anche il toccante ricordo dell'amico di sempre, con il quale ha condiviso lo spogliatoio da calciatore.

Cosa è stato Vialli per te?

"È stato innanzitutto un amico, poi un campione, un compagno di squadra che mi ha dato tanto e che mi ha fatto vincere tanto. Io e lui avevamo un rapporto d'amicizia splendido. Era come un fratello per noi, avevamo un gruppo fantastico alla Samp. Quando ripercorro le stagioni dall'86/87 fino a quando è rimasto alla Samp, ho solo ottimi ricordi".

È stato un innovatore nel modo di raccontare la vostra vita da calciatori?

"Oltre che un ottimo calciatore era molto intelligente, avanti con i tempi. Secondo me aveva ottime qualità per fare l'allenatore, ma gli è piaciuto fare televisione. Era bravo a fare tutto. Oltre che atleticamente perfetto, era bravo in qualsiasi ambito".

Fuori dal campo com'era?

"Gli piaceva la vita, gli piaceva divertirsi, era autoironico, ma l'ho visto anche arrabbiato, l'ho visto sclerare. Ma era un ragazzo straordinario, uomo squadra. Come qualità fra i primi tre, come personalità il numero uno".