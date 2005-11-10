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7 ottobre 2000, l'Italia superoffensiva di Trapattoni. Con Inzaghi, Delvecchio e Totti

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
07.10.2026 00:00Accadde Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Il 7 ottobre del 2000, a San Siro, viene varata l'Italia del nuovo corso. È la prima ufficiale per il nuovo commissario tecnico, Giovanni Trapattoni. Vicecampioni d'Europa, sconfitti dalla Francia nella finale di Wiltord e Trezeguet, all'ultimo pallone disponibile. Era la selezione di un Dino Zoff poi dimissionario a causa delle critiche di Silvio Berlusconi: il cittì viene ritenuto colpevole di avere lasciato troppo libero Zidane, perdendo le staffe e salutando tutti. A prenderne l'eredità, appunto, il Trap. Schierando - bontà sua una squadra ultra offensiva, con Totti, Inzaghi e Delvecchio, più Del Piero che subentra a dieci minuti dalla fine.

Il gioco è bello quando dura poco

È, appunto, la prima volta per Trapattoni, che vince 3-0 in maniera secca (dopo il 2-0 degli Europei a Bruxelles di qualche mese prima), mettendo in discesa il percorso per le qualificazioni Mondiali per Giappone e Corea 2002. Le firme sono del tridente, cioè Inzaghi, Delvecchio e Totti. Un tris calato già nel primo tempo a riprova di come quella squadra potesse essere molto pericolosa.

Italia-Romania 3-0

Marcatori: 13' Inzaghi, 17' Delvecchio, 42' Totti.

Italia
Toldo, Cannavaro, Nesta, Maldini, Di Livio, Albertini, Fiore (55’ Pancaro), Coco, Totti, F. Inzaghi (81’ Del Piero), Delvecchio (71’ Gattuso).
Allenatore: Trapattoni.

Romania
Stelea, Petrescu (46’ Contra), Filipescu, Belodedici, Chivu, Rosu, Lupescu, Galca, D. Munteanu (61’ C. Munteanu), Moldovan (57’ Mutu), Ganea.
Allenatore: Bölöni.

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