Roma, Cristante: "Tornare per Como e Real? La vedo difficile. Italia, c'è un gran futuro"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del 'MeetAndGreet' con Adidas. Di seguito le dichiarazioni riprese da TUTTOmercatoWeb.com. Al momento fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, dovrebbe saltare la partita contro il Como domenica e anche il Real Madrid. Da prime stime dovrebbe rimanere fermo almeno 3 settimane, invece Gian Piero Gasperini ha fatto mistero sui tempi di recupero: "Questo è un fastidio al ginocchio... Vediamo chiaramente di recuperare il prima possibile. Speriamo, però insomma, la vedo un po' difficile (tornare in tempo per le due sfide, ndr). Cerchiamo comunque di fare il più presto possibile".

Molti giocatori, anche lei, avete fatto tanto per restare alla Roma e continuare. La Roma ha iniziato anche la stagione nel modo più positivo possibile. Questo aspetto, il fatto di voler restare e continuare alla Roma, anche a creare qualcosa di speciale in questa stagione?

"Assolutamente. Intanto penso che la continuità sia fondamentale. L'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione, quindi avevamo tutti voglia di ripeterci. Sapevamo che saremmo partiti da una base più solida, più consolidata, quindi chiaramente c'è stata la voglia da parte di tutti di restare, per ripetersi e provare a fare meglio".

Adesso c'è la sfida di Como e subito dopo il Real Madrid: un passaggio importante, se non chiave, già della stagione.

"Sì, è ancora presto, poi chiaramente sarà ancora tutto aperto. Però sicuramente sono due grandi partite, con una nostra diretta avversaria e il Real... è sempre il Real Madrid. Quindi chiaramente sono due partite importanti, belle, però è presto: il campionato è ancora lungo".

L'emozione è anche quella di ritrovare José Mourinho tra qualche giorno?

"Beh, certo. Fa sempre piacere ritrovare il mister. Abbiamo vissuto bellissimi momenti e sarà sicuramente un grandissimo piacere".

Ha visto in TV la partita dell'Italia? Come le sembra questo nuovo corso, se così si può chiamare, di Mancini?

"Mi sembra bene. Chiaramente c'è stata anche qualche difficoltà iniziale, con tanti ragazzi giovani, però penso che i ragazzi giovani abbiano fatto benissimo, che ci sia un gran futuro e che ci siano tanti giocatori che possono fare bene da qui in avanti e che potranno solamente crescere".

A novembre potrebbe esserci anche lei con la Nazionale?

"Vediamo come va il resto della stagione".

Se dovessi dirci cosa è cambiato, anche a livello di consapevolezza... magari di poter sognare qualcosa di più grande?

"La consapevolezza sicuramente è maggiore. Sappiamo che veniamo da una stagione in cui siamo arrivati terzi in classifica, quindi chiaramente sappiamo che possiamo arrivare in quelle posizioni. Come ho detto prima, il nostro obiettivo è mantenere gli standard della stagione scorsa e quindi arrivare il più in alto possibile. Le stagioni sono lunghe e il campionato italiano è un campionato difficile. Vogliamo ripeterci".