Juventus, i convocati di Spalletti per la trasferta a Pisa: c’è McKennie, out Conceição e Cabal
Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noti i calciatori convocati per la trasferta a Pisa in programma questa sera alle 20:45 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Confermata l’assenza di Francisco Conceicao, oltre a quella di Cabal, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Vlahovic. C’è, invece, McKennie. Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.
Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.
