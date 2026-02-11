Inter, tutti pazzi per Stankovic. Anche l'Atletico si unisce alla corsa per il centrocampista

Aleksandar Stankovic si sta ritagliando un ruolo sempre più importante con la maglia del Brugge e le sue prestazioni stagionali non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. Il centrocampista serbo, cresciuto nel vivaio dell’Inter, sta vivendo un’annata di grande crescita che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul suo futuro. L’accordo tra il club belga e i nerazzurri è già definito: l’Inter mantiene infatti una clausola di recompra fissata a 23 milioni di euro ed è orientata a esercitarla per riportarlo a Milano.

Nonostante questo scenario sembri piuttosto chiaro, intorno al figlio d’arte continuano a circolare voci di mercato e l’interesse di altri top club europei non manca. L’ultima indiscrezione arriva dalla Serbia: secondo quanto riportato dal quotidiano Telegraf, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui.

In particolare, Diego Simeone sarebbe rimasto stregato dalle qualità del giovane centrocampista e avrebbe chiesto alla dirigenza dei Colchoneros di fare il possibile per assicurarselo. Un interesse forte, dunque, per quello che viene considerato l’erede naturale di Dejan Stanković, ex compagno dello stesso Simeone ai tempi della Lazio.