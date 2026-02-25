Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cuesta sbanca San Siro, Lisci abbatte il Real Madrid. Chi sono i giovani in rampa di lancio

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 09:15Serie A
Andrea Losapio

Carlos Cuesta ha trionfato a San Siro. Il più giovane di sempre, a 30 anni e spiccioli, grazie anche alla scelta del Parma di concedergli una panchina. Un qualcosa di rivoluzionario, visto che in Italia difficilmente si lascia il timone a chi non ha mai giocato e che non ha una certa età, anche solamente uno storico - lavorativamente - parlando in una società del nostro campionato.

Non è l'unico, perché la nuova ondata è quella di avere tecnici che partono da lontano, lontanissimo, dalla periferia dell'impero. Un altro è Alessio Lisci ex Levante e ora all'Osasuna: la sua vittoria contro il Real Madrid fa certamente rumore. Oltre al solito Francesco Farioli, capostipite dei giovani italiani all'estero, primo in classifica con il Porto nel campionato portoghese. In giro per l'Europa c'è sempre di più quest'idea di concedere opportunità, come per Hurzeler del Brighton o Polzin dell'Amburgo, tutti allenatori che non hanno avuto una carriera calcistica.

Chi c'è in rampa di lancio? In Italia sono tre: Antonio Gagliardi, Luciano Vulcano e Lorenzo Dolcetti. Il primo ha avuto esperienze con la Nazionale, oltre ad avere affiancato Chivu nella sua esperienza a Parma della scorsa stagione. Vulcano è il vice allenatore del Sunderland, dopo essere stato uno dei tattici di Stefano Pioli e avere lavorato con lui all'Al Nassr. Dolcetti invece si è legato ad Albert Riera al Celje e ora è all'Eintracht Francoforte. Tre nomi da tenere d'occhio per il prossimo futuro.

