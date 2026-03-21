Juventus, Vlahovic in campo? Spalletti: "A seconda delle esigenze del secondo tempo"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 30^ giornata di Serie A.

Come va?

"Va bene, in uno stadio così bello e con tutto questo affetto siamo nel momento più bello della nostra professione".

Quali sono le insidie?

"Sono quello che ciò che ha creato l'allenatore del Sassuolo, sa quello che vuole. E' una delle squadre più forti nel momento che recuperano palla: c'è da stare ordinati, anche se poi dobbiamo attaccare per fare gol. Bravi nelle preventive e qualche rischio bisogna prenderlo. Quando lo conosci, diventa meno rischio".

Boga?

"Sta facendo benissimo, ha esibito subito il suo marchio di fabbrica ovvero scatto bruciante e tecnica nello stretto. Tutti mi dicevano che in mezzo non aveva mai giocato, ma poi è stato bravissimo. Lo spazio lo trova sempre e bisogna essere bravi a innescarlo anche se deve anche venire a giocare con la squadra".

Vlahovic avrà qualche minuto?

"Siamo stati in dei periodi senza centravanti, oggi ne abbiamo 4 in panchina: bisognerà vedere quale sarà la necessità nel secondo tempo".