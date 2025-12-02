Juventus in vantaggio contro l'Udinese: un tocco di Palma beffa Sava
Juventus meritamente in vantaggio all'Allianz Stadium di Torino: bianconeri già vicini due volte al gol con Yildiz, ma è una memoria corale a portare al gol dell'1-0. Bell'inserimento di McKennie sulla destra, cross teso al centro dove David viene anticipato da Palma, che devia alle spalle di Sava in spaccata.
