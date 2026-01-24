Palermo, Inzaghi dopo il pari contro il Modena: "Questa è la strada giusta"

Al termine della sfida tra Modena e Palermo, andata in scena al Braglia e terminata col punteggio di 0-0. E’ intervenuto il tecnico dei rosanero Filippo Inzaghi per commentare il risultato finale e la prestazione. Di seguito le sue parole:

“Non voglio essere duro con la mia squadra, questa è la strada giusta. A inizio campionato avevamo fatto otto-nove partite senza perdere, ora ci siamo riusciti di nuovo. C’è la consapevolezza che la squadra è forte, ma possiamo fare meglio nel portare la palla a Joel. Il Modena è una squadra forte e tosta. Ho sorriso quando ho letto le dichiarazioni di Sottil: contro Monza e Venezia ha creato di più, ma resta una squadra ben costruita e lotterà fino alla fine. La classifica conta, ma io guardo soprattutto la crescita della squadra, che è esponenziale. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Ci portiamo a casa una prestazione importante in un campo complicato“.