Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate

Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River PlateTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:23Serie A
Pierpaolo Matrone

Il lavoro della dirigenza della Lazio prosegue senza sosta sul fronte trasferimenti, in una fase che impone riflessioni profonde dopo le recenti uscite eccellenti. Le partenze di Castellanos e Guendouzi, destinate a essere seguite anche da quelle di Mandas e Romagnoli, obbligano la società biancoceleste a intervenire in più zone del campo per riequilibrare l’organico.

Le prime piste seguite, però, non hanno portato ai risultati sperati. Obiettivi ritenuti prioritari come Rayan e Toth sono sfumati, spingendo Fabiani a esplorare strade alternative. In particolare, l’attenzione resta alta sul reparto offensivo, dove l’idea è quella di investire su un giovane di prospettiva, capace di crescere e affermarsi nel tempo.

Rayan del Vasco da Gama era il nome in cima alla lista, ma l’inserimento del Bournemouth ha cambiato le carte in tavola. Ora lo sguardo si sposta nuovamente verso il Sudamerica: secondo il Corriere dello Sport, tra i profili seguiti c’è Agustin Ruberto, attaccante argentino del River Plate, classe 2006. Un talento emergente che potrebbe rappresentare una scommessa per il futuro biancoceleste.

Articoli correlati
Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia... Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"... Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"
Lecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta" Lecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta"
Altre notizie Serie A
Tel si allontana dalla Roma, il tecnico del Tottenham Frank: "Non ci sono cessioni... Tel si allontana dalla Roma, il tecnico del Tottenham Frank: "Non ci sono cessioni in programma"
Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River... Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate
Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è... Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile
Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha... Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
Roma, Ziolkowski premiato come rivelazione dell'anno 2025 in patria Roma, Ziolkowski premiato come rivelazione dell'anno 2025 in patria
Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"... Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"
Lecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta" Live TMWLecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta"
Lazio, la stilettata di Sarri al club: "A questo finale di stagione chiedo una salvezza... Lazio, la stilettata di Sarri al club: "A questo finale di stagione chiedo una salvezza tranquilla"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
2 25 gennaio 2022, Juventus e Fiorentina trovano l'accordo per Vlahovic. Le cifre
3 Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile
4 Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate
5 Real Madrid, Arbeloa si gode Vinicius e Mbappé: "Sono i due migliori al mondo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.1 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
Immagine top news n.2 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio lontana dalla zona Europa, Lecce 17°
Immagine top news n.4 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.5 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.6 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tel si allontana dalla Roma, il tecnico del Tottenham Frank: "Non ci sono cessioni in programma"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate
Immagine news Serie A n.3 Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile
Immagine news Serie A n.4 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Ziolkowski premiato come rivelazione dell'anno 2025 in patria
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi dopo il pari contro il Modena: "Questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e Tutino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Malagrida si presenta a Livorno: "Scelgo questa piazza per la sua storia, darò il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Trasferta insidiosa a Cerignola. Sul mercato ci manca un quinto"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone guarda avanti: "Serve lucidità, non ansia. I segnali ci sono"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"
Immagine news Serie C n.6 Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?