Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate

Il lavoro della dirigenza della Lazio prosegue senza sosta sul fronte trasferimenti, in una fase che impone riflessioni profonde dopo le recenti uscite eccellenti. Le partenze di Castellanos e Guendouzi, destinate a essere seguite anche da quelle di Mandas e Romagnoli, obbligano la società biancoceleste a intervenire in più zone del campo per riequilibrare l’organico.

Le prime piste seguite, però, non hanno portato ai risultati sperati. Obiettivi ritenuti prioritari come Rayan e Toth sono sfumati, spingendo Fabiani a esplorare strade alternative. In particolare, l’attenzione resta alta sul reparto offensivo, dove l’idea è quella di investire su un giovane di prospettiva, capace di crescere e affermarsi nel tempo.

Rayan del Vasco da Gama era il nome in cima alla lista, ma l’inserimento del Bournemouth ha cambiato le carte in tavola. Ora lo sguardo si sposta nuovamente verso il Sudamerica: secondo il Corriere dello Sport, tra i profili seguiti c’è Agustin Ruberto, attaccante argentino del River Plate, classe 2006. Un talento emergente che potrebbe rappresentare una scommessa per il futuro biancoceleste.