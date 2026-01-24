Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"

Raffaele Biancolino, tecnico dell'Avellino, ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù al termine della sfida persa per 1-0 al "Picco" contro lo Spezia: "Cosa non ha funzionato? Non l'abbiamo messa dentro, sbagliando l'ultimo passaggio. Queste sono partite sporche, lo Spezia ci ha fatto gol con un mezzo rimpallo ma vince chi segna... Abbiamo creato tanto, ma o per l'ultimo passaggio o per il voler arrivare in porta con il pallone ce ne andiamo a casa con zero punti".

C'è stato un solo tiro in porta per l'Avellino...

"Non abbiamo provato a tirare. Ringraziamo Biasci per i sette gol segnati, ma numeri alla mano si vede che stiamo facendo fatica. Dobbiamo credere un po' di più nell'ultimo passaggio, nell'attaccare bene la porta e nell'essere più cattivi".

A cosa addebita le due sconfitte consecutive?

"Questo è un campionato difficile, ma lo sapevamo: il girone di ritorno è ancora più tosto. Questo ci deve far pensare tanto, c'è da lottare su ogni pallone perché in Serie B nessuno ti regala niente. Lo Spezia ha portato a casa la vittoria con mezza palla gol".

In settimana bisognerà cambiare qualcosa?

"Noi ci alleniamo per cercare di portare le partite sulla nostra strada, ma ci sono gli avversari che non ti regalano niente. Dobbiamo cercare di fare così anche noi, senza lasciare nulla al caso".