Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile

Il Como non ha intenzione di privarsi del suo talento più cristallino. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fabrizio Romano, il club lariano avrebbe respinto con decisione una proposta del Leeds United arrivata nel mese di dicembre per Martin Baturina. Per la dirigenza e per mister Fabregas, il trequartista è considerato assolutamente incedibile.

La scelta del club è supportata dai numeri impressionanti del giocatore: Baturina sta attraversando un momento di forma straordinario, avendo messo a referto 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 partite disputate con la maglia del Como. Una conferma totale del suo valore centrale nel progetto tecnico dei biancoblù.