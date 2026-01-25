Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 gennaio

Lorenzo Venturino è stato annunciato ieri come terzo colpo invernale della Roma, dopo aver lasciato il Genoa di De Rossi che invece ha accolto Baldanzi. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l'intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra.

Si completa l’iter che porta Giovane Santana do Nascimento a indossare la maglia del Napoli. Dopo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata anche la nota dell’Hellas Verona a chiarire i termini dell’operazione: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Giovane. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”. Ora Manna lavora per dare un altro esterno d'attacco ad Antonio Conte. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang, l'idea è quella di completare l'organico con l'approdo di Justin Njinmah, esterno di proprietà del Werder Brema. Le ultime indiscrezioni parlano di due milioni di euro per il prestito condizionato alla qualificazione nelle coppe, più otto milioni per il riscatto. Un totale di dieci milioni di euro per l'ala del Werder Brema, con la fumata bianca che può arrivare nelle prossime ore.

Operazione in chiusura tra Lazio e Bournemouth per il trasferimento di Christos Mandas. I due club hanno completato lo scambio di tutti i documenti necessari per formalizzare l'affare che porterà l'estremo difensore greco in Premier League, fa sapere Fabrizio Romano. L'accordo è stato strutturato sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La clausola, tuttavia, diventerà obbligatoria al raggiungimento di un determinato numero di presenze con la maglia delle "Cherries". Secondo quanto riferito da Sky Sport, ora il profilo seguito con attenzione per il centrocampo è quello di Timothy Iroegbunam, centrocampista dell’Everton. Mezzala classe 2003, inglese con origini nigeriane, è già entrato stabilmente nelle rotazioni dei Toffees in questa stagione. Il suo bilancio parla di 19 presenze complessive tra Premier League ed EFL Cup, per un totale di 1.030 minuti in campo, impreziositi da tre assist e nessuna rete all’attivo.

Albert Gronbaek e il Genoa. Una storia che potrebbe essere ai titoli di coda. L'attaccante norvegese era arrivato nella scorsa sessione di calciomercato in prestito dal Rennes con buoni propositi e buone indicazioni si erano tratte dopo la sfida di Coppa Italia contro il Vicenza dello scorso Ferragosto. Il cammino in campionato però è stato denso di difficoltà con il giocatore che ha fatto fatica ad adattarsi al nostro calcio, più fisico e le prestazioni non sono state certamente soddisfacenti.

Tra i vari nomi accostati alla Fiorentina, uno di quelli che resta maggiormente in pole position è un vecchio pallino come Diogo Leite, portoghese classe 1999 che milita nell'Union Berlino. Con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, scrive Sky Sport, potrebbe bastare un semplice indennizzo da 2-3 milioni di euro per strapparlo al club tedesco già a gennaio.

Come era già emerso, si era già ridotta la distanza il Cagliari e Boston River per l'approdo in Sardegna del talento uruguagio classe 2005 Augustin Albarracin, e ora un ulteriore passo in avanti è stato fatto, tanto che l'attaccante dovrebbe vestire a breve la maglia rossoblù. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è stata trovata la quadra tra i club, con i sardi che verseranno 2 milioni per il cartellino del giocatore e il Boston River che conserverà il 30% sulla eventuale e futura cessione dello stesso, in caso però la cifra superi quanto versato ora dal Cagliari.

Unai Núñez saluta l'Hellas Verona con sei mesi d'anticipo. Il difensore spagnolo, che fin qui aveva collezionato 18 presenze e 1355 minuti giocati tra le fila gialloblù, ha infatti risolto il suo prestito per tornare al Celta Vigo. Nelle prossime ore è attesa per lui una nuova avventura, dato che dovrebbe trasferirsi sempre in Spagna, ma stavolta al Valencia. Il comunicato ufficiale del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver definito con RC Celta la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Unai Núñez. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Unai, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Quando tutto lasciava presagire ad un affare in dirittura d'arrivo, la pista En-Nesyri per la Juventus si è complicata. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si è inserito infatti il Siviglia, che sta provando a convincere il giocatore a tornare lì dove si è espresso al meglio nel recente passato. Come vi abbiamo raccontato infatti l'accordo fra la Juventus ed il Fenerbahce è già arrivato da tempo, ma ancora non è arrivato il via libera da parte del giocatore. L'affare dunque è ora in stand-by.

IL BARCELLONA PENSA AL RINNOVO DI FERMIN LOPEZ, DEIJL FIRMA CON IL FEYENOORD. LIVERPOOL SU DIOMANDE, L'ARSENAL PENSA A JULIAN ALVAREZ. LAMARECHAL E' INVECE UN NUOVO GIOCATORE DEL BRUGGE

Il Feyenoord rinforza il suo organico in vista della seconda parte di stagione. E' di queste ore l'annuncio dell'ingaggio per le corsie esterne della difesa di Mats Deijl dai Go Ahead Eagles, di seguito l'annuncio ufficiale: "Mats Deijl è un giocatore del Feyenoord. Il terzino destro 28enne ha firmato un contratto che lo legherà al club fino all'estate del 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Questo è accaduto giovedì sera, subito dopo la sua ultima partita con i Go Ahead Eagles a Nizza, in Francia, il che significa che il Feyenoord ha il giocatore idoneo e disponibile in tempo per la partita casalinga contro l'Heracles Almelo di domenica pomeriggio al De Kuip.

L’Arsenal pensa già al prossimo mercato. La formazione di Mikel Arteta sta viaggiando col vento in poppa e guarda tutti dall’alto in classifica in Premier League. Una stagione importante con la società che non vorrebbe ritoccare nulla della squadra per non andare ad intaccare degli equilibri che si sono creati e che stanno risultando vincenti. Detto ciò, i londinesi starebbero guardando già alla stagione che verrà per cercare di inserire quei profili giusti per rinforzare un organico già di qualità. Secondo quanto riportano i colleghi di ESPN, fra le opzioni per i Gunners ci sarebbe un nome importante per il reparto offensivo. Si tratta di Julian Alvarez di proprietà dell’Atletico Madrid.

Crescono le concorrenti per Yan Diomande. L’esterno d’attacco del Lipsia è oggetto del desiderio di diverse squadre top del panorama internazionale. E i numeri gli danno ragione. Nella stagione in corso, l’attaccante è sceso in campo fra le varie competizioni in 18 occasioni con sette reti realizzate e quattro assist. E certamente sarà, se non in questo inverno nel prossimo mercato, sarà al centro di trattative di mercato.

Tutti su Fermin Lopez. Le prestazioni del fantasista hanno fatto sì da attirare le attenzioni di diverse squadre del panorama calcistico internazionale. La stagione è decisamente importante. Hansi Flick lo ha già impiegato in 24 occasioni fra le varie occasioni e il calciatore spagnolo lo ha ripagato con ben 10 reti e 10 assist. Numeri importanti che dovranno indurre la società catalana a bloccare il giocatore. Per frenare la concorrenza e le voci di mercato che potrebbero addensarsi in questi giorni, riporta l’edizione odierna di Sport, la società starebbe pensando di blindare il proprio giocatore offrendogli un nuovo contratto.

Felix Lemarechal è un nuovo giocatore del Club Brugge. Lo ha annunciato oggi la società belga, con il seguente comunicato ufficiale: "Félix Lemaréchal (22) firma un contratto per tre stagioni e mezzo con il Blauw-Zwart. Il centrocampista offensivo francese di origini ivoriane arriva dall'RC Strasbourg Alsace, dove ha giocato 16 partite in questa stagione. Lemaréchal ha fatto carriera nelle giovanili dell'FC Girondins Bordeaux e dell'AS Monaco, debuttando in Ligue 1 con la prima squadra dell'AS Monaco nel 2021/22".