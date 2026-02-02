Juventus, Spalletti abbraccia Di Lorenzo: "Ci siamo sentiti male con lui a vedere quel ginocchio"

Pierre Kalulu è stato tra i migliori in campo di Parma-Juventus, con un'altra prova di grande acume tattico e condita dall'ennesimo assist della sua stagione. Il rendimento e la posizione in campo dell'ex Milan, dall'arrivo di Luciano Spalletti, ricordano molto il lavoro fatto dall'allenatore di Certaldo con Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Nel post-partita a Spalletti viene fatto notare e quest'ultimo non ha perso l'occasione per augurare buona guarigione al capitano del Napoli, fermato da una distorsione al ginocchio (ma per fortuna senza interessamento del crociato) che lo terrà fuori almeno un mese-un mese e mezzo.

“E’ importante, la sua posizione da fastidio alla squadra avversaria, crea caos. Lui ha questa qualità di inserirsi al momento giusto. Dobbiamo contrarci e distenderci in un attimo, questa è la qualità di quando si dice gioco verticale. Se quando si palleggia ti vengono a prendere e si svuota c’è gioco verticale, sennò bisogna giocare corto ed entrare.

A Di Lorenzo - dice Spalletti a Dazn - faccio il più sincero in bocca in lupo per ritrovarlo in campo il prima possibile, merita tutto il bene del mondo. Anche noi ci siamo sentiti male con lui a vedere quel movimento del ginocchio. Lui in questo movimento è un maestro, è un giocatore totale, come sta diventando Kalulu. Il movimento di un compagno obbliga gli altri a spostarsi”.