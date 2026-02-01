Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute"

Si chiude con un nulla di fatto una telenovela che rischia di lasciare strascichi importanti in quel di Formello. Sicuramente lascia ferite e macerie nel rapporto tra la società e Alessio Romagnoli, che ieri aveva di fatto firmato il contratto che lo avrebbe legato all'Al Sadd per le prossime tre stagioni. Come spesso succede nel mondo Lazio, si è acceso tutto in un ultimo giorno di mercato che verrà ricordato a lungo. Dai fax che non funzionano alle mail sbagliate, quest'anno si è arrivato ai contratti non depositati. Questa sembrerebbe la causa del mancato trasferimento di Alessio Romagnoli all'Al Sadd, con la società qatariota che non è riuscita a depositare il contratto entro la chiusura del mercato alle 22 ore italiane (né alle 19, né alle 21 con concessioni extra). Romagnoli resta a Roma e non ci sono vincitori, sono tutti "vinti" e bisognerà vedere come verrà gestito il caso nelle prossime ore. Resta a Roma un giocatore che aveva salutato tutti, che era stato poi blindato da un comunicato, che ha vissuto una settimana quasi da separato in casa e che ieri era stato venduto, con tanto di firme sui contratti. Come si è arrivati a tutto questo?

Lazio, le ultime ore della trattativa Romagnoli

"La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio" cantava Julio Iglesias ormai cinquant'anni fa, una valigia che Alessio Romagnoli aveva ormai pronta. Quel lungo viaggio il difensore biancoceleste non lo farà, almeno per ora, verso Doha. Tutto è iniziato ieri mattina, con l'Al Sadd che ha riaperto la trattativa alzando l'offerta presentata (e accettata) la scorsa settimana alla Lazio. Da 8 milioni più uno di bonus si è arrivati ai dieci milioni inizialmente richiesti dai biancocelesti. Il comunicato però non poteva essere messo da parte per un rilancio, per questo la Lazio ha alzato la posta arrivando a chiedere 12 milioni. L'Al Sadd ha declinato la proposta e dopo pranzo sembrava tutto finito. E invece... Invece è arrivato l'ulteriore rilancio intorno alle 18 ore italiane, i dodici milioni richiesti sono stati messi sul tavolo e da quel momento è stato un rincorrersi continuo di smentite, parti vicine, offerte accettate verbalmente, scambi di documenti e avvocati al lavoro. E i tifosi della Lazio, come gli amanti del teatro, hanno assistito allo spettacolo. Conosci la trama, sai a memoria il finale, eppure rimani lì in sala ad assistere. La tensione sale, la fiducia cresce. C'è chi si spinge a un 99,9% di possibilità di conclusione positiva della trattativa. Ci sono addirittura le firme, Romagnoli sta già controllando i voli di domani per Doha e la valigia è lì, sul letto. Pronta per essere raccolta e partire verso il Qatar. A Doha però quella valigia non ci arriverà mai. Il contratto non viene depositato in tempo, Romagnoli resta a Roma. Perde il ragazzo, ormai saturo. Perdono l'Al Sadd e Roberto Mancini, che ora a mercato chiuso si accontenteranno dello svincolato Masina. Perde la Lazio, che rinuncia a una plusvalenza da oltre 10 milioni e tiene a Formello un giocatore scontento. Perdono i tifosi della Lazio, che anche quest'anno hanno assistito a uno spettacolo che forse, all'ennesima replica, andrebbe tolto dal cartellone teatrale.