Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute"

Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Si chiude con un nulla di fatto una telenovela che rischia di lasciare strascichi importanti in quel di Formello. Sicuramente lascia ferite e macerie nel rapporto tra la società e Alessio Romagnoli, che ieri aveva di fatto firmato il contratto che lo avrebbe legato all'Al Sadd per le prossime tre stagioni. Come spesso succede nel mondo Lazio, si è acceso tutto in un ultimo giorno di mercato che verrà ricordato a lungo. Dai fax che non funzionano alle mail sbagliate, quest'anno si è arrivato ai contratti non depositati. Questa sembrerebbe la causa del mancato trasferimento di Alessio Romagnoli all'Al Sadd, con la società qatariota che non è riuscita a depositare il contratto entro la chiusura del mercato alle 22 ore italiane (né alle 19, né alle 21 con concessioni extra). Romagnoli resta a Roma e non ci sono vincitori, sono tutti "vinti" e bisognerà vedere come verrà gestito il caso nelle prossime ore. Resta a Roma un giocatore che aveva salutato tutti, che era stato poi blindato da un comunicato, che ha vissuto una settimana quasi da separato in casa e che ieri era stato venduto, con tanto di firme sui contratti. Come si è arrivati a tutto questo?

Lazio, le ultime ore della trattativa Romagnoli

"La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio" cantava Julio Iglesias ormai cinquant'anni fa, una valigia che Alessio Romagnoli aveva ormai pronta. Quel lungo viaggio il difensore biancoceleste non lo farà, almeno per ora, verso Doha. Tutto è iniziato ieri mattina, con l'Al Sadd che ha riaperto la trattativa alzando l'offerta presentata (e accettata) la scorsa settimana alla Lazio. Da 8 milioni più uno di bonus si è arrivati ai dieci milioni inizialmente richiesti dai biancocelesti. Il comunicato però non poteva essere messo da parte per un rilancio, per questo la Lazio ha alzato la posta arrivando a chiedere 12 milioni. L'Al Sadd ha declinato la proposta e dopo pranzo sembrava tutto finito. E invece... Invece è arrivato l'ulteriore rilancio intorno alle 18 ore italiane, i dodici milioni richiesti sono stati messi sul tavolo e da quel momento è stato un rincorrersi continuo di smentite, parti vicine, offerte accettate verbalmente, scambi di documenti e avvocati al lavoro. E i tifosi della Lazio, come gli amanti del teatro, hanno assistito allo spettacolo. Conosci la trama, sai a memoria il finale, eppure rimani lì in sala ad assistere. La tensione sale, la fiducia cresce. C'è chi si spinge a un 99,9% di possibilità di conclusione positiva della trattativa. Ci sono addirittura le firme, Romagnoli sta già controllando i voli di domani per Doha e la valigia è lì, sul letto. Pronta per essere raccolta e partire verso il Qatar. A Doha però quella valigia non ci arriverà mai. Il contratto non viene depositato in tempo, Romagnoli resta a Roma. Perde il ragazzo, ormai saturo. Perdono l'Al Sadd e Roberto Mancini, che ora a mercato chiuso si accontenteranno dello svincolato Masina. Perde la Lazio, che rinuncia a una plusvalenza da oltre 10 milioni e tiene a Formello un giocatore scontento. Perdono i tifosi della Lazio, che anche quest'anno hanno assistito a uno spettacolo che forse, all'ennesima replica, andrebbe tolto dal cartellone teatrale.

Articoli correlati
Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo. La Gazzetta dello Sport: "Maxi Milan"... Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo. La Gazzetta dello Sport: "Maxi Milan"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio
Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde... Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Altre notizie Serie A
Frenesia contro ragione: così il Sassuolo ha punito un Pisa senza equilibrio Frenesia contro ragione: così il Sassuolo ha punito un Pisa senza equilibrio
Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente... Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente Mazzarri
Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare
Atalanta, a Como un grande crocevia. Fu così anche nel 2004 (ma per la Serie A) Atalanta, a Como un grande crocevia. Fu così anche nel 2004 (ma per la Serie A)
Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati
Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione
Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma
Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute" Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
2 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio
4 Verona, piove sul bagnato. Gagliardini finisce all'ospedale: doppia frattura costale
5 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.1 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.2 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.3 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.4 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Immagine top news n.5 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.7 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Frenesia contro ragione: così il Sassuolo ha punito un Pisa senza equilibrio
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente Mazzarri
Immagine news Serie A n.3 Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, a Como un grande crocevia. Fu così anche nel 2004 (ma per la Serie A)
Immagine news Serie A n.5 Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati
Immagine news Serie A n.6 Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana-Juve Stabia: le "vespe" vogliono sfatare il tabù amaranto
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Caligara tra gioia e rammarico: "Contento per il gol, ma servivano i tre punti"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, rabbia per Sebastiani: "Ma allora chi arbitra? Meazzi non ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, un nazionale azzurro per le giovanili: preso Leo Rodella
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.2 Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.5 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping