Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo. La Gazzetta dello Sport: "Maxi Milan"

Mike Maignan firma a vita con i rossonero. Il portiere francese di 30 anni ha prolungato ieri il contratto con il Diavolo per altri cinque anni e ora è corsa contro il tempo per Jean-Philippe Mateta. "Maxi Milan", il titolo in prima pagina dedicato da La Gazzetta dello Sport. "Bello, ce l'abbiamo fatta", le prime parole invece trasmesse dall'estremo difensore in seguito al nuovo accordo siglato in prima serata ieri. Per sbloccare l'attaccante francese invece manca il via libera del Crystal Palace, mentre Nkunku sembra destinato a rimanere anche se arriverà un nuovo centravanti.

"Vergara magia Napoli, shock Di Lorenzo". Il talento di casa azzurra stende la Fiorentina, con Miguel Gutierrez al primo gol: finisce 2-1, ma Antonio Conte si dispera per il capitano. Il difensore italiano molto probabilmente si è rotto il crociato e il tecnico dei partenopei ha sbottato a riguardo nel post-partita.

"Inter, doppio assalto". Si tenterà il tutto per tutto nelle ultime ore di mercato per regalare Moussa Diaby a Cristian Chivu sulla fascia destra, mentre oggi i nerazzurri sono attesi dalla trasferta contro la Cremonese per la 23ma giornata di Serie A. Per il match in questione dovrebbero partire dall'inizio insieme Pio Esposito e Lautaro là davanti, panchina invece per Bonny dopo gli scarsi risultati in Champions.