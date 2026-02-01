Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma

La Juventus, ieri, si è allenata nel pomeriggio alla Continassa e poi la squadra è partita alla volta di Parma. Solo per questa trasferta, Spalletti ha deciso di cambiare il classico programma pre gara per questioni logistiche. Infatti, il tecnico di Certaldo preferisce il trasferimento in giornata per raggiungere i luoghi delle trasferte, ma questa volta non era possibile spostarsi a Parma in aereo. Perciò la Juventus è dovuta partire in pullman il giorno prima della partita. Spalletti, da ora in avanti, preferirà concedere qualche ora in più di riposo come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: “ È chiaro avremo un periodo con tante partite ravvicinate e dobbiamo trovare le soluzioni. Prima giocavamo ogni 7 giorni, ci allenavamo sempre con un giorno di riposo e cambieremo quello. La scelta di non andare in ritiro è proprio per dare più riposo. La soluzione è quella di dare più riposo, perché prima si giocava ogni 7 giorni e ci si allenava tutti i giorni e si faceva un giorno di riposo ora penso vada modificata. La ricerca di non andare in ritiro è per avere più spazi e più libertà. Aumentano le partite e deve aumentare il riposo. Nel post partita facciamo recupero attivo e simulazione gara per chi non ha giocato, poi riposo o allenamento invisibile perchè se stacchi completamente non ce la fai a rientrare nella successiva partita e poi preparazione alla prossima partita e i ragazzi mi sembra stiano rispondendo molto bene e oggi c'è la preparazione della gara di Parma e ieri abbiamo fatto un allenamento invisibile".

Spalletti felice di giocare tante partite.

Luciano Spalletti, in conferenza, ha anche parlato del periodo ricco di impegni che attende la Juventus: “L'essenziale è che non mi vediate stanco. Io entro in questo periodo bellissimo pieno di partite. Questo è il mio mondo. Io sono un po' ossessionato ma è dura che il calcio possa stancarmi. Io mi stanco se la mia squadra non va avanti e se vedo che si appiattisce un po'. Mi stanco se vedo che la mia squadra non va avanti, non fornisce delle cose nuove, non va avanti con quella che è la fantasia, scoprire cose nuove, che si adagia un po' allora sì mi stanco, è una cosa che mi fa un po' innervosire e di conseguenza diventa più difficile dare l'input successivo. Mi piace questo periodo che stiamo per affrontare e vorrei farlo piacere anche ai miei giocatori". Il tecnico di Certaldo ha anche parlato del mercato e di cosa si aspetta dalla società: “Il mercato è in mano alla società ed è giusto così. Se ci fosse un modo di aiutare la squadra è quello che abbiamo indicato da sempre e ora si vedrà in queste ultime ore se possiamo fare qualcosa o no. Questo non incidere sulla forza che noi metteremo nel lavoro quotidiano. La società sta lavorando in maniera ininterrotta e si vedrà. L'allenamento invisibile è quella corretta perché non si vedono e stanno a casa. Però devono pensare al momento del ritorno e pensare alla sfida di domani, perciò è uno switch anche mentale. Quando si gioca così tanto l'equilibrio bisogna trovarlo nel tanto. Gioco tanto, mi riposo tanto, mi alleno tanto. Vanno fatte delle suddivisioni nette e il pensiero deve restare attivo perchè non c'è il tempo per staccare nettamente. Si stacca ma il pensiero va che si deve ricominciare tra 24 ore. Non vedo altra soluzione se non farli riposare. Io mi fido totalmente dei miei giocatori e non faccio nessun pensiero se non di aver calciatori super top".

Pochi dubbi di formazione.

La Juventus si avvicina alla sfida con il Parma con idee piuttosto chiare sul piano tattico. Luciano Spalletti è orientato a riproporre il 4-2-3-1, puntando su equilibrio e qualità tra i reparti. Tra i pali è previsto il rientro di Di Gregorio, mentre la linea difensiva vedrà Kalulu sulla corsia destra. Al centro agiranno Bremer e Kelly, con Cambiaso pronto a riprendersi il posto a sinistra dopo il turno di riposo europeo. In mezzo al campo tornerà dal primo minuto Locatelli, chiamato a dettare i tempi insieme a Thuram, formando una coppia solida sia in fase di costruzione che di contenimento. Sulla linea dei trequartisti resta vivo il duello tra Conceição e Miretti, con il portoghese in leggero vantaggio, affiancato da McKennie e Yildiz. In attacco spazio nuovamente a David, mentre Openda rappresenterà un’arma importante a gara in corso.