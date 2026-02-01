Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma

Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, si è allenata nel pomeriggio alla Continassa e poi la squadra è partita alla volta di Parma. Solo per questa trasferta, Spalletti ha deciso di cambiare il classico programma pre gara per questioni logistiche. Infatti, il tecnico di Certaldo preferisce il trasferimento in giornata per raggiungere i luoghi delle trasferte, ma questa volta non era possibile spostarsi a Parma in aereo. Perciò la Juventus è dovuta partire in pullman il giorno prima della partita. Spalletti, da ora in avanti, preferirà concedere qualche ora in più di riposo come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: “ È chiaro avremo un periodo con tante partite ravvicinate e dobbiamo trovare le soluzioni. Prima giocavamo ogni 7 giorni, ci allenavamo sempre con un giorno di riposo e cambieremo quello. La scelta di non andare in ritiro è proprio per dare più riposo. La soluzione è quella di dare più riposo, perché prima si giocava ogni 7 giorni e ci si allenava tutti i giorni e si faceva un giorno di riposo ora penso vada modificata. La ricerca di non andare in ritiro è per avere più spazi e più libertà. Aumentano le partite e deve aumentare il riposo. Nel post partita facciamo recupero attivo e simulazione gara per chi non ha giocato, poi riposo o allenamento invisibile perchè se stacchi completamente non ce la fai a rientrare nella successiva partita e poi preparazione alla prossima partita e i ragazzi mi sembra stiano rispondendo molto bene e oggi c'è la preparazione della gara di Parma e ieri abbiamo fatto un allenamento invisibile".

Spalletti felice di giocare tante partite.
Luciano Spalletti, in conferenza, ha anche parlato del periodo ricco di impegni che attende la Juventus: “L'essenziale è che non mi vediate stanco. Io entro in questo periodo bellissimo pieno di partite. Questo è il mio mondo. Io sono un po' ossessionato ma è dura che il calcio possa stancarmi. Io mi stanco se la mia squadra non va avanti e se vedo che si appiattisce un po'. Mi stanco se vedo che la mia squadra non va avanti, non fornisce delle cose nuove, non va avanti con quella che è la fantasia, scoprire cose nuove, che si adagia un po' allora sì mi stanco, è una cosa che mi fa un po' innervosire e di conseguenza diventa più difficile dare l'input successivo. Mi piace questo periodo che stiamo per affrontare e vorrei farlo piacere anche ai miei giocatori". Il tecnico di Certaldo ha anche parlato del mercato e di cosa si aspetta dalla società: “Il mercato è in mano alla società ed è giusto così. Se ci fosse un modo di aiutare la squadra è quello che abbiamo indicato da sempre e ora si vedrà in queste ultime ore se possiamo fare qualcosa o no. Questo non incidere sulla forza che noi metteremo nel lavoro quotidiano. La società sta lavorando in maniera ininterrotta e si vedrà. L'allenamento invisibile è quella corretta perché non si vedono e stanno a casa. Però devono pensare al momento del ritorno e pensare alla sfida di domani, perciò è uno switch anche mentale. Quando si gioca così tanto l'equilibrio bisogna trovarlo nel tanto. Gioco tanto, mi riposo tanto, mi alleno tanto. Vanno fatte delle suddivisioni nette e il pensiero deve restare attivo perchè non c'è il tempo per staccare nettamente. Si stacca ma il pensiero va che si deve ricominciare tra 24 ore. Non vedo altra soluzione se non farli riposare. Io mi fido totalmente dei miei giocatori e non faccio nessun pensiero se non di aver calciatori super top".

Pochi dubbi di formazione.
La Juventus si avvicina alla sfida con il Parma con idee piuttosto chiare sul piano tattico. Luciano Spalletti è orientato a riproporre il 4-2-3-1, puntando su equilibrio e qualità tra i reparti. Tra i pali è previsto il rientro di Di Gregorio, mentre la linea difensiva vedrà Kalulu sulla corsia destra. Al centro agiranno Bremer e Kelly, con Cambiaso pronto a riprendersi il posto a sinistra dopo il turno di riposo europeo. In mezzo al campo tornerà dal primo minuto Locatelli, chiamato a dettare i tempi insieme a Thuram, formando una coppia solida sia in fase di costruzione che di contenimento. Sulla linea dei trequartisti resta vivo il duello tra Conceição e Miretti, con il portoghese in leggero vantaggio, affiancato da McKennie e Yildiz. In attacco spazio nuovamente a David, mentre Openda rappresenterà un’arma importante a gara in corso.

Articoli correlati
Quote risultato esatto Parma Juventus Quote risultato esatto Parma Juventus
Gol Vergara-Gutierrez, Cronache di Napoli: "Gli azzurri staccano Roma e Juve" Gol Vergara-Gutierrez, Cronache di Napoli: "Gli azzurri staccano Roma e Juve"
La Juventus al lavoro per un ritorno in bianconero, Tuttosport: "Yildiz aspetta Kolo"... La Juventus al lavoro per un ritorno in bianconero, Tuttosport: "Yildiz aspetta Kolo"
Altre notizie Serie A
Frenesia contro ragione: così il Sassuolo ha punito un Pisa senza equilibrio Frenesia contro ragione: così il Sassuolo ha punito un Pisa senza equilibrio
Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente... Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente Mazzarri
Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare
Atalanta, a Como un grande crocevia. Fu così anche nel 2004 (ma per la Serie A) Atalanta, a Como un grande crocevia. Fu così anche nel 2004 (ma per la Serie A)
Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati
Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione
Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il Parma
Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute" Lazio, nessun vincitore. Romagnoli resta ed è l'ennesimo caso "last minute"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
2 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio
4 Verona, piove sul bagnato. Gagliardini finisce all'ospedale: doppia frattura costale
5 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.1 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.2 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.3 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.4 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Immagine top news n.5 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.7 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Frenesia contro ragione: così il Sassuolo ha punito un Pisa senza equilibrio
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente Mazzarri
Immagine news Serie A n.3 Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, a Como un grande crocevia. Fu così anche nel 2004 (ma per la Serie A)
Immagine news Serie A n.5 Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati
Immagine news Serie A n.6 Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana-Juve Stabia: le "vespe" vogliono sfatare il tabù amaranto
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Caligara tra gioia e rammarico: "Contento per il gol, ma servivano i tre punti"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, rabbia per Sebastiani: "Ma allora chi arbitra? Meazzi non ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, un nazionale azzurro per le giovanili: preso Leo Rodella
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.2 Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.5 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping