Juventus, Kenan Yildiz rinnova fino al 2030: i numeri del turco in maglia bianconera

I conti saranno da aggiornare. Kenan Yildiz e la Juventus rinnovano i voti: è ufficiale da pochi minuti il prolungamento del contratto tra il fantasista turco e il club bianconero. Accordo fino al 2030, con lo scenario di una permanenza a lunga durata che porterà il campione della squadra torinese a migliorare i propri numeri. Già comunque decisamente positivi.

Arrivato a parametro zero nel 2022 dal Bayern Monaco, Yildiz ha iniziato il proprio percorso dalla Next Gen, in Serie C: otto presenze, senza reti, nella prima stagione. Nel 2023/2024, prima del grande salto in pianta stabile, altre sette apparizioni, con due reti. In quell’annata, promosso in prima squadra da Massimiliano Allegri, il turco trova spazio molto presto e sin da subito: l’esordio, subentrato nel finale, avviene alla prima giornata, 3-0 sul campo dell’Udinese. Chiuderà il campionato con 27 apparizioni (di cui 9 da titolare), due gol e un assist. Cinque le presenze, con due reti e un assist, anche in Coppa Italia.

Da lì in poi, sempre e solo la Juve “dei grandi”. Yildiz, nella stagione 2024/2025, gioca 52 partite complessive, compreso il Mondiale per club. Dodici gol, nove assist: doppia doppia appena sfiorata. È già nel mirino in questa stagione: 31 presenze, considerando tutte le competizioni, con nove gol e otto assist. Otto reti, peraltro, sono arrivate in Serie A. Fino a oggi, in totale, Yildiz ha giocato 115 partite con la Juventus, segnando 25 reti.