Sassuolo, in arrivo l’esonero di Aquilani: nelle prossime ore atteso l’annuncio della società

Una decisione sofferta ma ormai praticamente presa. Il futuro di Alberto Aquilani è sempre più lontano dal Sassuolo, a un passo dall’esonero. Gli ultimi risultati, 1 punto in 6 partite, hanno portato a imboccare una strada che un mese fa nessuno poteva immaginare visto il lavoro iniziato. Nemmeno lo stesso Aqullani, che anche se questa avventura finirà, resta un allenatore emergente con idee e spunti, gli stessi che aveva fatto vedere l’anno scorso nella splendida cavalcata con il Catanzaro. Un’annata con una promozione sfiorata di un soffio.

E dire che la sua prima avventura in serie A era cominciata bene, con la soddisfazione anche di una vittoria contro la Juventus e il pareggio con il Milan. Un Sassuolo con un’identità ben precisa. Dalla sconfitta con il Frosinone la squadra però non ha più saputo reagire denotando una grande fragilità, soprattutto a livello difensivo. Alla fine, come sempre, i risultati hanno fatto la differenza e portato la società ad andare verso un’altra direzione. Domani tutto sarà più chiaro con il Sassuolo che dovrà scegliere il sostituto. Tanti i nomi al vaglio del ds Palmieri: Paulo Sousa, Montella, D’Aversa e Calzona sono profili su cui si sta concentrando l’attenzione del club neroverde che nelle prossime ore farà la sua scelta definitiva.