Juventus, Koopmeiners convocato dall'Olanda: finisce in tribuna con la Polonia
Niente Polonia per Teun Koopmeiners. Nonostante si stato regolarmente convocato dal commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman, il calciatore della Juventus non sarà neanche in panchina nella sfida di questa sera valida per le qualificazione al Mondiale 2026.
Assieme all'ex Atalanta rimarrà a vedere la gara dagli spalti del 'De Kuip' di Rotterdam anche Sem Steijn, ancora alla ricerca del primo gettone con gli Orange.
Rimangono da chiarire le motivazioni di questa scelta da parte del ct in quanto con la formazione di Igor Tudor è regolarmente sceso in campo, seppur dalla panchina, in tutte e due le gare già andate in archivio in Serie A.
