Koopmeiners e i segreti della Juve: "Spalletti lavora su tantissimi dettagli. Sono contento con lui"

Teun Koopmeiners, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Monaco-Juventus, ha anticipato i temi della partita: “Sarà difficile, abbiamo guardato i video ed è una squadra fortissima, con grandi giocatori. Vogliamo vincere questa partita, è importante per i punti e per il morale. Poi vedremo come andrà, se saremo in top 8 o meno”.

Com’è cambiata la Juventus in questo periodo? Che tasti ha toccato Spalletti?

“Il segreto dobbiamo tenercelo. Penso che sia un allenatore che lavora tantissimo sui dettagli, con un’idea di calcio unica, troppo difficile per l’avversario. Ci sono tante cose da poter imparare in allenamento e tanti dettagli che vediamo nei video dopo. Siamo cresciuti tantissimo”.

Stai giocando meno, come stai vivendo questo periodo?

“Sono contento con questo allenatore, forse nelle ultime partite ho giocato un po’ meno ma sono sempre disponibile. Il rapporto è buono, con tutti, sono contento e sono felice di andare avanti”.