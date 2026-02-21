Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, la sconfitta in casa con il Como mancava da 75 anni: Fabregas fa la storia

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:08Serie A
Daniele Najjar

"Per la Champions non rispondo, mi piacerebbe rispondere tra due o tre anni: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B. Dobbiamo restare calmi, continuare a crescere e creare un'identità ancora più forte per vincere più partite possibili": così il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo dei suoi in casa della Juventus.

Rimanere calmi? Più facile a dirsi che a farsi. Il Como ormai è una realtà concreta del campionato di Serie A ed al fischio finale della sfida di Torino si è trovato a sole due lunghezze addirittura da un piazzamento Champions, in attesa dei risultati delle rivali.

Il tutto dopo aver centrato un risultato non solo prestigioso e pesantissimo, ma anche oltremodo storico. Da ben 75 anni infatti il Como non riusciva a vincere in casa della Juventus. Era l'1 aprile 1951 quando i lariani riuscivano ad imporsi 0-3 in casa della Signora. In totale è soltanto la seconda volta nella storia che il Como centra tale impresa. 6 le vittorie totali in più di un secolo, fra casa e trasferta. "Non guardate la classifica", ha detto energicamente Fabregas ai suoi al termine del match, circondato dai giocatori in festa, "siete veramente forti". E chi ci riesce a mantenere i piedi per terra?

