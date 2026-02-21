Como, Caqueret: "Giocare più avanti mi piace, è stato il gol più facile della carriera"

Maxence Caqueret, centrocampista del Como, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Juventus: "Oggi abbiamo fatto una bella partita con tutta la squadra, contro un avversario forte. Sono molto felice per la vittoria".

Quel gol non si poteva proprio sbagliare..

"É stata una grande azione della squadra, Da Cunha ha fatto un grande assist: penso sia stato il gol più facile della mia carriera ma sono felice perché è stato molto importante per la squadra. Abbiamo lavorato tanto in allenamento, tatticamente il mister è molto forte. La nostra è una squadra di talento, con giocatori intelligenti".

Ti piace questa posizione più avanzata?

"Mi piace giocare più avanti, in una posizione differente: sono più alto per fare gol come oggi".