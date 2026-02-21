Sarri prima del Cagliari: "L'obiettivo è costruire qualcosa, se molliamo ora diventa difficile"

Mister Maurizio Sarri è intervenuto a Sky Sport pochi minuti prima della gara contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio: "L'obiettivo della stagione è di costruire qualcosa, se molliamo ora è difficile farlo. La motivazione deve derivare da questo".

Su Zaccagni: "Nell'ultimo periodo abbiamo un livello di pericolosità superiore a prima. Abbiamo invece perso la solidità difensiva che avevamo. Per noi Mattia è un giocatore importante, vediamo quanta autonomia ha. Sicuramente qualcosa ci dà".

Sui cambi in difesa: "Ci è successo ripetutamente quest'anno. Abbiamo perso un po' di intensità difensiva, qualche momento di passività. C'è da tornare sul livello precedente".