"Non guardate la classifica, siete davvero forti": il discorso di Fabregas dopo Juve-Como

Altra grande vittoria per il Como, che sembra non soffrire affatto di vertigini. La squadra di Cesc Fabregas ha superato anche la Juventus a Torino, grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret, portandosi così ad un solo punto di distanza dalla Juventus stessa ed a sole due lunghezze dal quarto posto occupato dalla Roma (in attesa del risultato dei giallorossi).

A fine partita le telecamere di Dazn hanno immortalato l'ormai consueto discorso che Fabregas è solito fare con la squadra stretta in cerchio attorno a lui. Con grande carica l'allenatore spagnolo ha detto ai suoi (in inglese): "Stiamo facendo qualcosa di grande, grazie a tutti voi. Continuate così, non guardate la classifica. La classifica è il risultato del grande lavoro, di tutto quello che facciamo giorno dopo giorno. Continuate così, aiutatevi l'un l'altro, perché siete veramente forti". Poi l'annuncio di due giorni liberi, con la squadra che accoglie le sue parole con un boato.