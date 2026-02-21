Lecce, Di Francesco: "Alla lunga è venuta fuori l'Inter, dobbiamo migliorare in avanti"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Inter perso 0-2 e valido per la 26^ giornata di Serie A.

Il difetto è sui calci da fermo?

"Oggi l'Inter ci ha messo in difficoltà e speravamo che ci concedesse qualcosa in più. Non siamo riusciti ad impensierirli e alla lunga poi rischi di prendere gol. Devo dire che è una squadra veramente forte, alla lunga è venuta fuori la loro forza e qualità anche sui calci piazzati: li avevamo studiati, peccato aver preso gol dove sapevamo che potevano farci male".

L'infortunio di Gaspar ha condizionato?

"Credo che Siebert sia entrato bene. Dobbiamo rimpiangere che siamo mancati nell'ultimo passaggio. Sapevamo che ci avrebbero concesso delle opportunità, ma dovevamo essere più bravi a concretizzarle. La squadra si è difesa con costanza, ma contro certe squadre devi dare la sensazione di far male e oggi lo abbiamo fatto troppo poco".

Di buono si porta a casa la fase difensiva?

"Abbiamo dimostrato costantemente di saperci difendere abbastanza bene, ma dobbiamo migliorare l'aspetto offensivo dove dobbiamo essere più determinati in quello che andiamo a creare. Dal punto di vista dell'atteggiamento non posso dire nulla ai ragazzi, ma è venuta fuori la maggiore qualità dell'Inter".