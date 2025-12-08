Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, dove vedere Torino-Milan e le altre due partite di Serie A

© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Non mancano le partite da poter vedere in televisione nella giornata di oggi, lunedì 8 dicembre 2025.

Si conclude il 14° turno di Serie A, ma si scende in campo anche in B e in C, oltre che in alcuni tornei internazionali. Di seguito le partite, con accanto il relativo orario e il canale sulle quale saranno tramesse.

12.30 Modena-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
12.30 Sassuolo-Lazio (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
14.30 Ascoli-Forlì (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Lecco-Alcione (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Virtus Verona-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Carpi-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Pisa-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Giana Erminio-Triestina (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.15 Bari-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
18.00 Udinese-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Amburgo-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN
19.30 Virtus Entella-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Brackley Town-Burton Albion (FA Cup) - DAZN
20.30 Malaga-Saragozza (Segunda Division) - DAZN
20.45 Torino-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Wolverhampton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Osasuna-Levante (Liga) - DAZN

