Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Lecce 1-1, le pagelle: Falcone l'ha rifatto, Yildiz dipinge. Cambiaso sbaglia

Juventus-Lecce 1-1, le pagelle: Falcone l'ha rifatto, Yildiz dipinge. Cambiaso sbagliaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:08Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Juventus-Lecce 1-1

JUVENTUS (a cura di Daniele Najjar)

Di Gregorio 6 - Di fatto subisce solamente un tiro in porta, il bolide di Banda sul quale può poco.

Cambiaso 5 - Buone cose, ma anche qualche erroraccio che decide il match. Spalla perfetta per Yildiz in fase offensiva, Falcone gli nega il gol, poi però è lui a tirare in curva da ottima posizione. Soprattutto è lui a mandare in porta Banda, che compromette un primo tempo quasi perfetto dei suoi. (Dal 69' Kostic 6 - Entra convinto e va subito vicino al gol con un bel diagonale. Chiama i suoi all'assalto).

Kalulu 6 - Una gara ordinata, sul gol di Banda il pallone che gli arriva da Cambiaso è decisamente troppo corto.

Bremer 5,5 - Solita personalità, ma è sorpreso anche lui dal retropassaggio di Cambiaso: non riesce a metterci una pezza e Banda evita il suo intervento, andando in gol.

Kelly 6 - Una gara nella quale deve limitarsi allo stretto indispensabile dietro, offrendo supporto alla manovra offensiva.

Locatelli 6,5 - Gioca bene tutti i palloni, inventa la verticalizzazione che porta al pareggio di McKennie. Meritava il gol su quel piattone che calibra male di pochi centimetri. (Dal 77' Openda 4 - Il gol che sbaglia in pieno recupero è clamoroso, se si considera che vive per finalizzare. Errore pesante).

K. Thuram 6 - Buona vivacità in mezzo e tanta fisicità a neutralizzare ogni idea di ripartenza degli avversari. (Dal 69' Koopmeiners 5,5 - Entra, ma si vede poco, con una geometria lineare di passaggi).

Conceicao 5,5 - Il suo rendimento nel primo tempo impallidisce se comparato a quello che combina sulla fascia opposta Yildiz. Vivace, attivo, ma poco concretto. (Dal 46' Zhegrova 6,5- Rileva un Conceicao un po' spento e porta giocate anche dalla fascia destra. Come quando gioca subito bene il pallone dell'1-1 di McKennie).

McKennie 7 - Dove lo metti sta: è davvero il jolly di Spalletti. Non avrà la tecnica da numero 10, ma da trequartista si esaltano le sue qualità d'inserimento. Come in occasione del gol da opportunista per il pareggio. (Dall'83' Adzic s.v.).

Yildiz 7,5 - Giocate da opera d'arte, ma la novità (di quest'anno, non di oggi) è la frequenza con la quale crea. L'immagine della sua partita è il cambio che costringe a fare agli avversari dopo mezz'ora. Manda in porta un po' tutti, l'assist arriva nell'unico caso in cui non lo cerca, ma gli viene deviato un tiro sui piedi di McKennie. Il palo gli nega il gran gol, che meritava ampiamente.

David 4,5 - Alterna una cosa buona ad una pessima. In generale è parecchio coinvolto nel gioco bianconero ed è anche sfortunato sul palo che colpisce nel primo tempo. Ma il modo con cui calcia il rigore che lui stesso si guadagna è comico e se ne rende conto appena colpisce la sfera. Mezzo voto in più perché per il resto le prova davvero tutte.

Allenatore Luciano Spalletti 5,5 - La Juventus è differente, crea davvero tantissimo. Poi però oggi paga degli errori dei singoli che pesano come macigni. Per dire: dopo un primo tempo dominato, va sotto al primo tiro per un retropassaggio sbagliato. Le prova tutte per raddrizzarla, paga la sfortuna e anche gli erroracci di chi dovrebbe far gol. Certo, le responsabilità del tecnico ci sono comunque, quando ci sono questi segnali.

---

LECCE (a cura di Marco Pieracci)

Falcone 7,5 - Almeno quattro parate decisive per blindare il risultato. Il palo gli porge l’altra guancia in due occasioni, il resto è tutta farina del suo sacco. Para l’ennesimo calcio di rigore.

Perez 5 - Esordio assoluto da far tremare i polsi, contro lo scatenato Yildiz ispirato si mette subito male. Il turco gli va via da tutte le parti, diventa il capro espiatorio: paga lui per tutti. Dal 32’ Danilo Veiga 5,5 - Lasciato sorprendentemente fuori, viene richiamato in fretta e furia per chiudere gli spifferi da quella parte. Meno, ma soffre pure lui: opposizione morbida sull’1-1.

Gaspar 6,5 - Fresco reduce dalla Coppa d’Africa, si concede qualche licenza poetica di troppo nella gestione del pallone, ma è protagonista anche di un rammendo salvifico su McKennie.

Tiago Gabriel 5,5 - Uomo mercato, prossima ricca plusvalenza ma solo in estate perché prima c’è da raggiungere la salvezza. Alcune letture sono da grande difensore, così così sul gol preso.

Gallo 5,5 - Conceico è potenzialmente devastante, ma davanti trova tutto chiuso. Le cose si complicano nella ripresa con l’ingresso di Zhegrova: scavalcato sul lancio del pareggio bianconero.

Kaba 5,5 - Istintivo nelle decisioni, a volte si fa prendere dalla frenesia anche nella propria area: scomposto il modo con cui va a contrastare David, mandando la Juve dal dischetto.

Ramadani 5,5 - Poco reattivo in possesso, si fa sottrarre un pallone sanguinoso con colpevole leggerezza senza pagarne le conseguenze. Cerca di rimettersi in riga, ma sbaglia tanto.

Maleh 5,5 - Più mezzala che trequartista, ma la posizione ibrida conta fino a un certo punto: in realtà non è molto coinvolto nel fraseggio: accompagna raramente la manovra offensiva.

Pierotti 5,5 - Non collabora abbastanza nei raddoppi difensivi, lascia il povero Perez solo nell’uno contro uno. Iniziative un po’ estemporanee quando si affaccia nella metà campo juventina. Dal 68’ Ndaba 6 - Fisicità utile per la resistenza finale.

Camarda 5 - Premiato con la maglia da titolare, viene puntualmente rimbalzato da Bremer: il confronto ingaggiato con il centrale brasiliano lo vede soccombere sempre. Evapora presto. Dal 68’ Stulic 6 – Da un briciolo di consistenza al reparto offensivo, ci prova dalla lunga distanza.

Banda 6,5 - Scatena la velocità in contropiede, anche se il controllo è spesso difettoso: sul gentile omaggio di Cambiaso però è chirurgico. Di colpo fa calare il gelo sullo Stadium. Dall’81 Helgason sv

Eusebio Di Francesco 6 - La pressione della Juve supera in tempi brevi il livello di guardia, l’azzardo di piazzare un esordiente su Yildiz non paga: deve sconfessare la mossa iniziale togliendolo dopo mezz’ora di sofferenza. Decisione dolorosa, ma necessaria: l’imprecisione sotto porta della Juventus e un Falcone superbo gli permettono di strappare un punto pesante.

Articoli correlati
Lecce, Ramadani: "Miglior gruppo da quando sono qui, dobbiamo continuare così" Lecce, Ramadani: "Miglior gruppo da quando sono qui, dobbiamo continuare così"
Lecce, 300 partite per Sticchi Damiani. Il club: "Con la Juve il miglior modo per... Lecce, 300 partite per Sticchi Damiani. Il club: "Con la Juve il miglior modo per festeggiare"
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria" Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
Altre notizie Serie A
Lecce, Ramadani: "Miglior gruppo da quando sono qui, dobbiamo continuare così" Lecce, Ramadani: "Miglior gruppo da quando sono qui, dobbiamo continuare così"
Lecce, 300 partite per Sticchi Damiani. Il club: "Con la Juve il miglior modo per... Lecce, 300 partite per Sticchi Damiani. Il club: "Con la Juve il miglior modo per festeggiare"
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria" Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
Atalanta, Luca Percassi: "Sapevamo che quest'anno avremmo avuto delle difficoltà"... Atalanta, Luca Percassi: "Sapevamo che quest'anno avremmo avuto delle difficoltà"
Giaccherini: "Rigore? Doveva tirarlo Yildiz. Spalletti protegge i suoi giocatori,... Giaccherini: "Rigore? Doveva tirarlo Yildiz. Spalletti protegge i suoi giocatori, ma..."
Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua... Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua scelta"
Atalanta, Carnesecchi: "Felici di rivedere Gasperini, qui ha costruito la storia"... Atalanta, Carnesecchi: "Felici di rivedere Gasperini, qui ha costruito la storia"
Ziolkowski e il duello con Scamacca: "Avversario difficile, ma non penso solo a lui"... Ziolkowski e il duello con Scamacca: "Avversario difficile, ma non penso solo a lui"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi
3 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
4 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1'
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Lecce 1-1, le pagelle: Falcone l'ha rifatto, Yildiz dipinge. Cambiaso sbaglia
Immagine top news n.1 David e Openda condannano una Juventus sprecona e sfortunata: solo 1-1 con il Lecce
Immagine top news n.2 Cagliari, Pisacane: "Mio fratello fuori pericolo di vita, mio padre non è stato aggredito"
Immagine top news n.3 Danilo sotto la curva dello Stadium: "Nessuno mi toglierà mai la maglia della Juve dal cuore"
Immagine top news n.4 Lazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già aperto
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa resta penultimo, Sassuolo sopra l'Atalanta
Immagine top news n.6 Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti
Immagine top news n.7 Cancelo-Inter, Acerbi o De Vrij all'Al Hilal: si lavora per chiudere. Ma il Barça c'è...
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Ramadani: "Miglior gruppo da quando sono qui, dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie A n.2 Lecce, 300 partite per Sticchi Damiani. Il club: "Con la Juve il miglior modo per festeggiare"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Luca Percassi: "Sapevamo che quest'anno avremmo avuto delle difficoltà"
Immagine news Serie A n.5 Giaccherini: "Rigore? Doveva tirarlo Yildiz. Spalletti protegge i suoi giocatori, ma..."
Immagine news Serie A n.6 Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua scelta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ecco l'annuncio: Brunori è un nuovo giocatore blucerchiato
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, ecco il nuovo innesto in attacco per Gregucci: Brunori arrivato in città
Immagine news Serie B n.3 Un rinforzo per Donadoni: lo Spezia si assicura Sernicola dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.4 Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Doronzo: "Contenti di come vanno le cose. Abbiamo riaperto gli abbonamenti"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, possibile sfida al Bari per un attaccante in uscita dalla Samp: piace Cuni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle gare delle 17.30: frena il Lecco, gioia Arezzo nel recupero
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, pronto l'assalto a Letizia del Pescara: presentata un'offerta importante
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni in entrata"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, in arriva il difensore Pedro Justiniano. L'attaccante Nepi piace a quattro club
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'Ascoli
Immagine news Serie C n.6 Torres, torna il giovane Iovieno dal Barletta. Interrotto in anticipo il prestito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.4 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.5 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…