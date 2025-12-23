Juventus, Marchegiani rimanda David: "Non sta facendo quello che tutti si aspettavano"

La Juventus, dopo le vittorie raccolte contro Bologna e Roma in campionato, si prepara alla gara contro il Pisa, in programma il 27 dicembre alle 20.45. Un primo test di maturità per una squadra che ultimamente ha fatto ancor meglio negli scontri d'alta classifica.

L'ex portiere Luca Marchegiani ha sottolineato proprio questo aspetto dagli studi di Sky Sport, spiegando che al di là dei miglioramenti ora Yildiz e compagni saranno chiamati a dimostrare di poter fare bene anche contro squadre che si chiudono maggiormente. "I progressi della Juventus si sono visti" - le sue parole - ", ma ora sarò curioso di capire come saranno contestualizzati al tipo di gare che ha affrontato. Specialmente quella vinta contro la Roma, nella quale ha fatto un po' di cose semplici".

Ora infatti arrivano impegni differenti: "Vedremo se i progressi fatti rimarranno tali in gare con altre caratteristiche tattiche, dove comunque devi fare più la partita, con meno spazio, anche per coinvolgere certi giocatori in avanti. Che hanno talento, che hanno capacità di determinare, i progressi saranno gli stessi".

Infine su Openda o David ha detto: "Secondo me in questo momento Openda è preferito a David perché David sta giocando male, non per caratteristiche, non sta facendo quello che tutti si aspettavano. Se Spalletti avesse Vlahovic a disposizione giocherebbe Vlahovic".